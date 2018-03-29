《日入而息》２月港樓價創新高，首季升勢勁，交行中行業績勝預期

《今天重點》﹡中行（０３９８８）去年賺１７２４億元人民幣，勝預期，派息０﹒１７６

元

﹡中銀香港（０２３８８）去年賺３１０﹒７億元，末期息派０﹒７５８元

﹡交行（０３３２８）去年盈利７０２億元，升４﹒５％勝預期，派息

２８﹒５６分

﹡中海油（００８８３）去年大賺２４７億元人民幣，派息０﹒３港元；中海

油去年油氣銷售收入同比上升２５﹒２％，淨產量下跌



﹡本港今年２月私人住宅售價指數按月再升，已連升２３個月；本財年首１１

個月盈餘達１７２４億，上月為７２億元；美聯表示今年首季樓價顯著

向上，港島區升幅最大創新高中原ＣＣＬ連續兩周創新高，豪宅價首個升

破１８０點





《即日市況》﹡滬指升逾１％，港股反覆收３００９３升７０點，成交近１３７３億



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒２％強勢收復３１００，地產股領漲



《美元匯價》﹡圓匯１０６﹒２短線沽空，目標１０７﹒４；歐元最新報１﹒２３２６╱２

７，日圓最新報１０６﹒４８╱４９



《公司業績》﹡北京控股（００３９２）去年純利升一成至６８﹒８億元，派息６８仙

﹡創興銀行（０１１１１）去年純利升１０％至１５﹒６５億元，末期息派

０﹒３９元

﹡廣汽（０２２３８）全年純利升７５％，末期息０﹒４３元

﹡紛美包裝（００４６８）全年純利升２﹒９％至３﹒４億元人民幣，末期息

０﹒１３港元

﹡寶國國際（００５８９）去年多賺４１％至５６８９萬元人民幣，不派息

﹡中國烯谷集團（０００６３）去年轉虧為盈賺５２７１萬元，不派息

﹡雲鋒金融（００３７６）去年虧損擴大至３﹒７９億元，不派息

﹡中國宏泰發展（０６１６６）全年純利升６１﹒７％，末期息０﹒２５元

﹡海信科龍（００９２１）全年純利升近８４％，每十股派４﹒４元人民幣

﹡國美金融科技（００６２８）去年由虧轉盈賺２１７２萬元人民幣，不派息

﹡國美金融科技（００６２８）去年由虧轉盈賺２１７２萬元人民幣，不派息

﹡江銅（００３５８）年賺１６﹒５億元人民幣，增一倍，息２０分

﹡ＴＣＬ多媒體（０１０７０）年賺８億元，增３﹒５倍，息１５﹒０７仙

﹡中車（０１７６６）年賺１０８億元人民幣，跌４％，息１５分

﹡合生（００７５４）去年度盈利５７﹒９６億元，升４９﹒８％，息１５仙

﹡親親食品（０１５８３）去年度盈轉虧６５３﹒６萬元人民幣，不派息

﹡招商局（００１４４）去年度賺６０﹒３億元，升９﹒７％，息５９仙

﹡朗詩（００１０６）年賺５﹒８億元人民幣，跌近３％，息３﹒５４分

﹡西王置業（０２０８８）去年度虧損收窄至７８９﹒３萬元人民幣，不派息

﹡神威藥業（０２８７７）全年少賺２３﹒４％，連特別息共２１分元人民幣

﹡綠城（０３９００）年賺２２億元人民幣，增１４％，息２０分



《公司資訊》﹡力寶華潤（００１５６）購入騰訊（００７００）股票掛勾票據，涉３﹒８

億

﹡ＭＳ ＣＯＮＣＥＰＴ（０８４４７）今起招股，入場費逾２７２７元

﹡ＺＨＩＣＨＥＮＧ（０８５１１）今起招股入場費約３４３４元

﹡愛世紀（０８５０７）今起招股，入場費２４２４﹒２元

﹡中再保（０１５０８）附屬中國大地保險發新股籌近１０７億元人民幣

﹡文化傳信（００３４３）以５０００萬元入股知識產權數碼化公司

﹡佳寧娜（００１２６）組合營參與深水？物業重建項目，涉資１﹒７億元

﹡建發（０１９０８）以７﹒２億元人民幣投得福建南平市商住地

﹡星美文化旅遊（０２３６６）終止配股契據

﹡朗詩（００１０６）全年合約銷售目標４６０億，冀新增項目貨值８００億

元人民幣

﹡麥達斯（０１０２１）提早贖回３０００萬美元票據

﹡富臨集團（０１４４３）以１﹒９５億元收購九龍灣物業作辦公室

﹡郵儲行（０１６５８）料今年淨息差維持行業高位，無意改變撥備政策

﹡路勁（０１０９８）就合資企業貸款提供擔保

﹡夢東方（００５９３）透過ＶＩＥ安排在內地開展節目製作業務

﹡榮陽實業（０２０７８）已就覆核聆訊提交書面陳辭，股票繼續停牌

﹡綠地香港（００３３７）今年銷售目標不低於４００億元人民幣，用逾

１００億元買地

﹡遠東發展（０００３５）入股澳洲娛樂及酒店服務綜合度假村管理公司

﹡豐盛（００６０７）獲交行提供１００億元人民幣綜合意向性融資額度



《國企紅籌》﹡中遠海能（０１１３８）油運業改善，中美貿易磨擦影響不大

﹡重慶銀行（０１９６３）轉讓不良資產收益權，代價１８﹒３億元

﹡首長國際（００６９７）組合營投資停車場基建設施業務

﹡招商局港口（００１４４）料今年吞吐量增加至多８％，貿易戰衝擊不大；

去年完成集裝箱吞吐量升７％，散雜貨吞吐量升１０％

﹡中國興業（００１３２）斥１﹒３億元人民幣收購民用爆炸物品製造商權益

﹡中集（０２０３９）延長向中國消防（００４４５）注入資產最後期限

﹡東風汽車（００４８９）今年銷售目標增一成，料合營神龍將錄盈利

﹡中銀香港（０２３８８）去年貸款減值淨撥備增七成，調整後淨息差升至

１﹒４４％

﹡中行（０３９８８）去年不良貸款率跌但總額升，淨息差只有微升；中行料

今年資產質素穩中向好，對淨息差走勢樂觀；中行冀海外業務利潤佔比增至

４０％，覆蓋６０個國家及地區

﹡上海電氣（０２７２７）以近２億元人民幣收購上海市洛川中路房地產

﹡深高速（００５４８）附屬與貴州縣政府合作道路工程項目

﹡交行（０３３２８）去年利息淨收入跌，不良貸款額增加



《神州民企》﹡正通汽車（０１７２８）獲控股股東增持１００萬股

﹡珠江鋼管（０１９３８）獲中石化及香港項目訂單提供４﹒３萬噸鋼管

﹡中國智能交通（０１９００）今早起停牌，待刊發去年度業績

﹡融創（０１９１８）孫宏斌稱投資樂視是個教訓，集團料負債率呈下降；十

年前已不爭第一，拿第一同學現在又不怎樣

﹡綠城（０３９００）新投資人為港上市公司，冀今年銷售達１６００億

﹡比亞迪（０１２１１）據報考慮分柝動力電池和光伏板塊上市

﹡神州控股（００８６１）即使今年賺錢不考慮派息，年內不會再供股



《中國要聞》﹡人社部表示推基本養老保險基金委托投資，實現保值增值

﹡外匯局表示去年末中國負債率為１４％，外債風險可控

﹡盛松成表示今年Ｍ２增速或超去年，人民幣保持基本穩定

﹡ＭＳＣＩ表示若有中概股回歸Ａ股，也會考慮改變名單

﹡人行逆回購五連停，今日淨回籠４００億元；推進貨幣金銀工作轉型，開展

虛擬貨幣整頓清理

﹡中國日報表示中國可能針對美國多個行業採取貿易措施

﹡商務部表示去年百貨零售企業銷售額比去年增長９％；服務進出口８１１１

億元，同比增逾９％；將採取一切正當措施捍衛自身合法權益；敦促美方摒

棄貿易保護主義，以對話解決分歧

﹡上交所施東輝稱警惕樓市大幅調整引發經濟超預期下降

﹡上海一中院表示吳小暉認罪悔罪，將擇期宣判

﹡杭州市將全程公證商品房銷售公開搖號，防止炒賣房號

﹡海航與京東戰略合作，佈局全球化電商物流

﹡外匯局表示外債增長受惠宏觀經濟平穩及政策紅利釋放

﹡外交部表示對南北韓商定４月舉行領導人會晤表示歡迎



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％兩連跌，報１０８４５﹒９２點



《其他消息》﹡林鄭月娥指香港與深圳在製造業及創科上互補性很強；林鄭月娥今起一連兩

日訪大灣區城市，將晤深圳市領導

﹡高院拒批出司法覆核區諾軒參選資格之許可

﹡區諾軒稱建制派不應鼓勵市民以司法程序「輸打贏要」

﹡鍾國斌引述政府：取消強積金對沖方案不會出賣商界

﹡黃遠輝續任房委會委員，馮婉眉下月起卸任

﹡政府刊憲實施利得稅兩級制，適用於下月起之課稅年度；政府委任６名官方

及３２名非官方人士為新一屆城規會成員

﹡政府消息人士料最快可於２０２２年取消強積金對沖安排

﹡選舉主任及多名議員收恐嚇信，警方今到立會大樓搜證

﹡金管局表示２月本港人民幣存款回升０﹒７％；上月底外匯基金總資產減少

３０億元；定按佔２月新批貸款比例急增至２７﹒６％

﹡邱騰華訪京商討「一帶一路」及與中國郵政合作

﹡西九管理局擬明年就展覽中心酒店零售等項目完成招標

﹡深股通今日暫停；滬股通今日暫停；滬、深港通北向今日起暫停，港股通周

五起暫停

﹡代理指十大屋苑本周末睇樓預約，按周微跌１﹒９％

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