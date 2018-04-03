《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３６４４．１９ 跌 ４５８．９２點╱１．９０％
標普５００ ２５８１．８８ 跌 ５８．９９點╱２．２３％
納斯達克 ６８７０．１２ 跌 １９３．３２點╱２．７４％
倫敦富時１００ ７０５６．６１ 升 １１．８７點╱０．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２０９６．７３ 升 １５６．０２點╱１．３１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１６７．３０ 升 ３６．８６點╱０．７２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．８０，歐元兌美元１．２２９７
03/04/2018 08:02
《日出而作》中美貿戰道指挫４５８點，紐約油跌３％，美匯跌金升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３６４４．１９ 跌 ４５８．９２點╱１．９０％
標普５００ ２５８１．８８ 跌 ５８．９９點╱２．２３％
納斯達克 ６８７０．１２ 跌 １９３．３２點╱２．７４％
倫敦富時１００ ７０５６．６１ 升 １１．８７點╱０．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２０９６．７３ 升 １５６．０２點╱１．３１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１６７．３０ 升 ３６．８６點╱０．７２％
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