《經濟通通訊社３日專訊》據知情人士透露，蘋果公司計劃最早從２０２０年開始，在
Ｍａｃ上使用自家的芯片，取代英特爾公司的處理器。
據悉，該計劃代號為Ｋａｌａｍａｔａ，目前仍處於早期開發階段，但它只是一個更大範圍
戰略的一部分。該計劃已經得到蘋果高層的批准，最終可能會有多個階段的過渡。（ｍｌ）
03/04/2018 09:05
《外企動向》傳蘋果２０２０年Ｍａｃ改用自家芯片取代英特爾
《經濟通通訊社３日專訊》據知情人士透露，蘋果公司計劃最早從２０２０年開始，在
Ｍａｃ上使用自家的芯片，取代英特爾公司的處理器。
據悉，該計劃代號為Ｋａｌａｍａｔａ，目前仍處於早期開發階段，但它只是一個更大範圍
戰略的一部分。該計劃已經得到蘋果高層的批准，最終可能會有多個階段的過渡。（ｍｌ）
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