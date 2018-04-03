《外企動向》傳蘋果２０２０年Ｍａｃ改用自家芯片取代英特爾

《經濟通通訊社３日專訊》據知情人士透露，蘋果公司計劃最早從２０２０年開始，在

Ｍａｃ上使用自家的芯片，取代英特爾公司的處理器。

據悉，該計劃代號為Ｋａｌａｍａｔａ，目前仍處於早期開發階段，但它只是一個更大範圍

戰略的一部分。該計劃已經得到蘋果高層的批准，最終可能會有多個階段的過渡。（ｍｌ）

