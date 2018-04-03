中國向美國商品徵關稅，港股低開１６５點報２９９２７失三萬點

《經濟通通訊社３日專訊》美科技股續受利淡消息影響，跌勢未止，亞馬遜急挫逾５％，納

指隔晚（２日）再次失守七千關，收跌１９３點或２﹒７％，至６８７０點；同時，中國向美國

進口商品徵收關稅，道指收跌４５８點或１﹒９％，報２３６４４點；標普５００指數收挫５８

點或２﹒２％，至２５８１點。

恆指夜期上周四（２９日）晚收報３０２８９點，上升２３９點，高水１９６點。港股

ＡＤＲ比例指數跌２３８點或０﹒８％，報２９８５５點。

港股低開１６５點或０﹒５５％，報２９９２７。國指走低５８點或０﹒４９％，報

１１９４０。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒４５元 下跌０﹒７４％

港交所 （００３８８） ２５３﹒００元 下跌０﹒８６％

騰訊控股（００７００） ４０４﹒６０元 下跌１﹒２２％

建設銀行（００９３９） ８﹒０５元 下跌０﹒１２％

中國移動（００９４１） ７２﹒６０元 上升０﹒９０％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒４０元 上升１﹒５１％

工商銀行（０１３９８） ６﹒７２元 下跌０﹒１５％

中國平安（０２３１８） ７９﹒４５元 下跌０﹒４４％

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