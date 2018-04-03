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即市新聞

03/04/2018 16:48

《盤後部署》市場觀望關稅清單及非農數據，港股續百天線下徘徊

　
　　《經濟通通訊社３日專訊》中美貿易戰繼續困擾市場，自美國總統特朗普宣布向中國進口商
品徵收關稅後，中國財政部日前亦公布，即日起對美國豬肉、水果等１２８項進口商品課徵
１５％或２５％關稅，加上美國科技股再度急挫，美股隔晚（２日）全線下跌，道指收跌４５８
點，報２３６４４點；標指收挫５８點，報２５８１點。納指再次失守七千關，收跌１９３點，
報６８７０點。
　　受累美科技股表現，騰訊（００７００）今早低開１﹒２２％報４０４﹒６０元，幸友邦
（０１２９９）及中移動（００９４１）造好，港股略低開１６５點，惟其後騰訊一度受壓急挫
逾２％下試４００元關，港股早段跌幅擴至３３８點，低見２９７５５。不過，隨著利淡消息已
逐步消化，騰訊及平保（０２３１８）於午後拗腰反彈，帶動港股回升，最多漲１７５點高見
３０２６９，最終收升８６點或０﹒２９％，報３０１８０。全日成交１１６５﹒５６億元，較
上周四（２９日）減少１５﹒１％。
　　國指收１２１３６，升１３８點或１﹒２％。上證綜指收報３１３６，跌２６點或
０﹒８４％。

＊美科技股恐續波動，非農職位薪資增長成本周焦點＊

　　繼上周美國總統特朗普炮轟亞馬遜令當地多家線下零售商倒閉結業後，昨日再度抨擊亞馬遜
在沒有繳稅的情況下利用國家郵政系統，亞馬遜昨日急瀉逾半成，並拖累其他科技股相繼下挫。
事實上，美國科技股近年已累積不少升幅，其估值亦相當高昂，加上其實際盈利增長未能支撐估
值，同時，美國科技業接二連三爆出醜聞，包括Ｔｅｓｌａ無人駕駛交通意外及
Ｆａｃｅｂｏｏｋ用戶資料外洩等，科技股恐會繼續由高位借勢回落。
　　本周五（６日）公布的美國非農就業數據無疑是本星期的關鍵事件，市場預料美國３月份新
增非農就業人數１７﹒５萬，２月份增幅為３１﹒３萬，預計失業率下降０﹒１％至２０１８年
以來的最低水平４％。
　　然而，薪資增長亦會是市場焦點，２月份薪資按年增長速度意外從２﹒８％降至２﹒６％，
市場預計３月份薪資按年增長２﹒７％，按月則上升０﹒２％。若薪資增長好過預期，則未來通
脹上升壓力會進一步加大，加息預期亦因此會升溫，進而令環球股市產生波動。

＊貿易戰因素已大致淡化，欠北水重磅股表現難理想＊

　　港股方面，市場已大致消化貿易戰等相關負面消息，上周北韓領導人金正恩展開訪華之旅，
中朝兩國關係融洽，亦為中國在貿易戰談判上增添籌碼，美國在徵關稅立場上亦見軟化，更承諾
於今年６月前不會對中國商品提高關稅，市場緊張氣氛亦得以緩和，因此預期貿易戰因素應不會
再對港股產生大幅波動。
先向美國約１２８項商品徵收關稅，有分析指，該措施只是有限度報復，當中並無涉及美國對華
最大的出口商品，如大豆及飛機等，故對美國衝擊不大。
　　港股通將於下周一（９日）始復市，重磅股在欠缺北水支撐下較難有顯著升幅，加上本周四
（５日）為清明節假期，故本周假期氣氛仍強烈，投資者入市意慾不會太強；同時，市場觀望美
國關稅清單及非農數據，預期港股本周續於１００天線（３０４６８點）以下徘徊，短線則以上
月底低位２９８１９作支持，若失守該水平後，下一個支持位則看今年浪底２９１２９。
（ｔｔ）

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