《經濟通通訊社３日專訊》信貸評級機構穆迪表示，中國對美國１２８種產品徵收高額關稅
的做法對宏觀經濟帶來的直接影響有限，因所涉產品價值相對於美國出口總量而言並不大。
中國財政部表示，已經對冷凍豬肉、酒以及堅果等１２８項美國進口產品徵收關稅，稅率最
高２５％，以回應美國對進口鋼鋁產品徵稅
穆迪稱，美中貿易緊張關係加劇，是否令特定行業的投資實際放緩還有待觀察。（ｍｎ）
03/04/2018 08:25
【質易開戰】穆迪：中國向美國徵報復性關稅對經濟直接影響有限
《經濟通通訊社３日專訊》信貸評級機構穆迪表示，中國對美國１２８種產品徵收高額關稅
的做法對宏觀經濟帶來的直接影響有限，因所涉產品價值相對於美國出口總量而言並不大。
中國財政部表示，已經對冷凍豬肉、酒以及堅果等１２８項美國進口產品徵收關稅，稅率最
高２５％，以回應美國對進口鋼鋁產品徵稅
穆迪稱，美中貿易緊張關係加劇，是否令特定行業的投資實際放緩還有待觀察。（ｍｎ）
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