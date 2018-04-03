【質易開戰】穆迪：中國向美國徵報復性關稅對經濟直接影響有限

《經濟通通訊社３日專訊》信貸評級機構穆迪表示，中國對美國１２８種產品徵收高額關稅

的做法對宏觀經濟帶來的直接影響有限，因所涉產品價值相對於美國出口總量而言並不大。

中國財政部表示，已經對冷凍豬肉、酒以及堅果等１２８項美國進口產品徵收關稅，稅率最

高２５％，以回應美國對進口鋼鋁產品徵稅

穆迪稱，美中貿易緊張關係加劇，是否令特定行業的投資實際放緩還有待觀察。（ｍｎ）

