《經濟通通訊社３日專訊》最新民調顯示，約半數日本選民不支持日相安倍晉三所領導的政
府，主要歸咎於親信門醜聞影響。
日本《讀賣新聞》公布的調查顯示，安倍內閣的反對率升至５０％，而《共同社》昨日民調
顯示的反對率為４７﹒５％。
《共同社》民調中安倍內閣的支持率略升至４２﹒４％，而《讀賣新聞》中安倍的支持率則
下降６個點至４２％。
財務省前任官員佐川宣壽上周在國會作證表示，首相安倍晉三及其夫人、財務大臣麻生太郎
及他們的高級助手，均未指示篡改財務省土地出售的相關文件。（ｍｎ）
03/04/2018 08:59
《國際要聞》最新民調：約半數日本選民不支持安倍晉三內閣
《經濟通通訊社３日專訊》最新民調顯示，約半數日本選民不支持日相安倍晉三所領導的政
府，主要歸咎於親信門醜聞影響。
日本《讀賣新聞》公布的調查顯示，安倍內閣的反對率升至５０％，而《共同社》昨日民調
顯示的反對率為４７﹒５％。
《共同社》民調中安倍內閣的支持率略升至４２﹒４％，而《讀賣新聞》中安倍的支持率則
下降６個點至４２％。
財務省前任官員佐川宣壽上周在國會作證表示，首相安倍晉三及其夫人、財務大臣麻生太郎
及他們的高級助手，均未指示篡改財務省土地出售的相關文件。（ｍｎ）
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