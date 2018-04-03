友邦強勢，恒指倒升３１點報３０１２４，恒安蒙牛亦落鑊

《經濟通通訊社３日專訊》恆指現報３０１２４，上升３１點，主板成交８８３﹒９１億元

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美科網股持續走弱、中方向美國宣戰徵收進口商品關稅的多重負面因素影響下，納指隔晚

（２日）再次失守七千關，道指亦跌４５８點報２３６４４點。港股今早先隨外圍低開１６５點

報２９９２７，其後跌幅一度擴大至３３８點低見２９７５５點，為２月中以來新低，重磅股現

沽壓。惟低位見買盤吸納個別股份，港股半日跌１７９點或０﹒６０％，報２９９１３點，到午

後更加收窄跌幅，至現今倒升。

部分藍籌股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中石化 （００３８６） ７﹒１３元 上升３﹒４８％

港交所 （００３８８） ２５４﹒００元 下跌０﹒４７％

匯豐控股（００００５） ７３﹒５０元 下跌０﹒６８％

建設銀行（００９３９） ８﹒１４元 上升０﹒９９％

聯想集團（００９９２） ４﹒１２元 上升２﹒７４％

恆安國際（０１０４４） ７８﹒９０元 上升８﹒５３％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒００元 上升２﹒４１％

工商銀行（０１３９８） ６﹒８４元 上升１﹒６３％

蒙牛乳業（０２３１９） ２８﹒１５元 上升４﹒６５％

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（ｆｆ）

