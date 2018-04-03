《異動股》中銀（２３８８）績後挫３％，中行（３９８８）無變動

《經濟通通訊社３日專訊》中銀香港（０２３８８）現價下跌２﹒６２％，報３７﹒２元；

成交約１７１萬股，涉資６３５８萬元。

中銀上周四（２９日）收市後公布，去年１２月３１日止年度純利為３１０﹒７億元，較

２０１６年重列的５５８﹒７６７億元減少４４﹒４％，持續業績純利則升１５﹒９％至２８４

﹒８億元，每股盈利２﹒６９３８元，末期息派０﹒７５８元，連同中期股息及特別股息，全年

每股股息達到１﹒３９８元。不含特別股息的一般股息派息比率為４８﹒４％。

中銀績後遭部分大行調低目標價，高盛將目標價由４５﹒６元降至４３元，維持買入評級。

野村則將目標價由４６﹒５元降至４５﹒３１元，維持買入評級。中信證券將目標價由４７﹒４

元升至５１元，維持買入評級。

中國銀行（０３９８８）現價無升跌，報４﹒２２元；成交約３４６５萬股，涉資

１﹒４７億元。

現時，恆生指數報２９９５７，下跌１３６點或下跌０﹒４５％，主板成交８５﹒３３億元

。上證綜合指數報３１３０，下跌３２點或下跌１﹒０４％，成交１５５﹒７１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒４０元 下跌０﹒８１％

恆生銀行（０００１１） １８１﹒７０元 上升０﹒０６％

東亞銀行（０００２３） ３１﹒１５元 下跌０﹒４８％

大新金融（００４４０） ４９﹒１５元 下跌０﹒９１％

大眾金融（００６２６） ３﹒３１元 下跌０﹒６０％

創興銀行（０１１１１） １５﹒６４元 無升跌

大新銀行（０２３５６） １７﹒１２元 無升跌

渣打集團（０２８８８） ７８﹒２５元 下跌１﹒０１％

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