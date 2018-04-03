  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/04/2018 09:36

《異動股》中銀（２３８８）績後挫３％，中行（３９８８）無變動

　　《經濟通通訊社３日專訊》中銀香港（０２３８８）現價下跌２﹒６２％，報３７﹒２元；
成交約１７１萬股，涉資６３５８萬元。
　　中銀上周四（２９日）收市後公布，去年１２月３１日止年度純利為３１０﹒７億元，較
２０１６年重列的５５８﹒７６７億元減少４４﹒４％，持續業績純利則升１５﹒９％至２８４
﹒８億元，每股盈利２﹒６９３８元，末期息派０﹒７５８元，連同中期股息及特別股息，全年
每股股息達到１﹒３９８元。不含特別股息的一般股息派息比率為４８﹒４％。
　　中銀績後遭部分大行調低目標價，高盛將目標價由４５﹒６元降至４３元，維持買入評級。
野村則將目標價由４６﹒５元降至４５﹒３１元，維持買入評級。中信證券將目標價由４７﹒４
元升至５１元，維持買入評級。
　　中國銀行（０３９８８）現價無升跌，報４﹒２２元；成交約３４６５萬股，涉資
１﹒４７億元。
　　現時，恆生指數報２９９５７，下跌１３６點或下跌０﹒４５％，主板成交８５﹒３３億元
。上證綜合指數報３１３０，下跌３２點或下跌１﹒０４％，成交１５５﹒７１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７３﹒４０元　　　下跌０﹒８１％
　　恆生銀行（０００１１）　　１８１﹒７０元　　　上升０﹒０６％
　　東亞銀行（０００２３）　　　３１﹒１５元　　　下跌０﹒４８％
　　大新金融（００４４０）　　　４９﹒１５元　　　下跌０﹒９１％
　　大眾金融（００６２６）　　　　３﹒３１元　　　下跌０﹒６０％
　　創興銀行（０１１１１）　　　１５﹒６４元　　　無升跌
　　大新銀行（０２３５６）　　　１７﹒１２元　　　無升跌
　　渣打集團（０２８８８）　　　７８﹒２５元　　　下跌１﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
興證快訊03/04/2018
樓市升不停
國際動態03/04/2018
韓冀與美朝三方會談 中國容後加入
生財有道29/03/2018
【季結－貿易戰暗湧】港股3月挫751點季升近1% 4月料波動
生財有道29/03/2018
【「人」偶戲】人仔勁升引新廣場協議疑雲　看好看淡爭議再起
國際動態29/03/2018
半島無核化未敢樂觀 惟中國角色不可少
生財有道28/03/2018
HV2「資金流向」 洞悉大戶一舉一動！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 23
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
形象UP！ ． 藍婷
【職場禮儀】天生黑面又如何？展現溫和表情是本份？ 5
中環人 ． 溫天納
中國在貿易戰中的勝算
健康解「迷」
【提防抗藥性】女性食太多雞肉，易令尿道炎無藥醫？
What's On
【復活節唔使飛日本】超市入貨7款最新日本人氣輕怡小食 4
有種生活
【活在黑夜的人】子承父業！80後金融男學做果欄掌門 2
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
鬆一鬆 ． 通通
【成熟定幼稚】你到底是「真成熟」還是「假成熟」？看了這7張圖片 你就能知道了！ 2
我家私房菜 ． 韋太
【極級滋味】XO醬西蘭花炒鮮魷 2
台灣熱話 ． 姚超文
【校園染綠】台灣學子捨近求遠 不讀「台大」讀「北大」？ 3
時事要聞
清明創意紙紮品 豪華劏房畀先人放租 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
貿易「X」第二波
抗癌煮意 ． Polly
遠離化學物 自製純素青香牛油果蛋糕 3
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【生活篇】買艘船，然後在海上過非常生活，你夠膽嗎？ 2
食療新意思 ． 陳沛思
【經期水腫重5磅?!】木瓜黃豆桂圓雞腳湯 調脾腎去濕腫
國金與投資 ． 曾廣標
貿易戰持久戰 1
打工秘笈
【給25+女生】不被世俗束縛！走自己想走的事業愛情路 2
小薯茶水間
【你看見自己嗎？】疲累、抑鬱、無奈……日本畫家筆下的上班族！ 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
21世紀的藍鳳凰 265
有種生活
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
香港街頭美食
【被譽為東京No.1拉麵！】麵屋一燈香港店推期間限定龍蝦沾麵 5
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
小薯茶水間
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
健康大晒
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 16
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 6
健康Video
【低頭族必學】物理「自」療不花錢，兩招紓緩肩頸痛 2
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【etnet Bonus賞你】淘大商場‧TinBot™鐵寶奇盒x喜喜冰室「喜喜鐵寶」

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 法國波爾多MOULIN HAUT LAROQUE紅酒

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊