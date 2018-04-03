《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國外交部部長王毅在國新辦吹風會上宣布
，國家主席習近平將出席博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式並發表主旨演講。
王毅表示，中國將會在博鰲論壇宣布新的改革和開放舉措。
博鰲亞洲論壇２０１８年４月８至１１日在海南博鰲舉行，主題為「開放創新的亞洲繁榮發
展的世界」。會期共４天，４月１０日為開幕式。
03/04/2018 09:57
【駐京專電】習近平將出席博鰲論壇開幕式，宣布開放新舉措
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國外交部部長王毅在國新辦吹風會上宣布
，國家主席習近平將出席博鰲亞洲論壇２０１８年年會開幕式並發表主旨演講。
王毅表示，中國將會在博鰲論壇宣布新的改革和開放舉措。
博鰲亞洲論壇２０１８年４月８至１１日在海南博鰲舉行，主題為「開放創新的亞洲繁榮發
展的世界」。會期共４天，４月１０日為開幕式。
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