《午市前瞻》港股午後沽壓恐更顯著，惟料可企穩２９１００點水平

《經濟通通訊社３日專訊》在美科網股持續走弱、中方向美國宣戰徵收進口商品關稅的多重

負面因素影響下，納指隔晚（２日）再次失守七千關，收跌１９３點報６８７０點，道指亦跌４

５８點報２３６４４點。港股今早先隨外圍低開１６５點報２９９２７，其後跌幅一度擴大至

３３８點低見２９７５５點，為２月中以來新低，重磅股現沽壓。惟低位見買盤吸納個別股份，

港股半日跌１７９點或０﹒６０％，報２９９１３，主板成交６３７﹒８４億元。

國指半日跌６點，報１１９９２；滬指報３１３３，跌２９點或跌０﹒９３％。



＊重磅股捱沽走弱，電能今特別息除淨＊



港股隨外圍走弱，重磅股偏軟，騰訊（００７００）跌０﹒６８％報４０６﹒８元，低見

４００﹒６元；匯控（００００５）跌１﹒０８％，報７３﹒２元；港交所（００３８８）跌１

﹒８％，報２５０﹒６元。

中資金融股亦偏軟，國壽（０２６２８）軟１﹒６２％，報２１﹒２５元；平保

（０２３１８）跌０﹒９４％，報７９﹒０５元；建行（００９３９）稍跌０﹒５％，報

８﹒０２元。而上周四（２９日）收市後公布去年度純利跌４４％的中銀香港（０２３８８），

遭部分大行調低目標價，今早跌３﹒１４％，報３７元。高盛將其目標價由４５﹒６元降至４３

元，維持買入評級。野村則將目標價由４６﹒５元降至４５﹒３１元，維持買入評級。中國銀行

（０３９８８）則跌０﹒２４％，報４﹒２１元。

電能實業（００００６）漲６元特別息今日除淨，暫跌２﹒８９％，報６２﹒１元。

舜宇（０２３８２）跌３﹒５２％，報１３９﹒８元，暫為跌幅最大藍籌；恆安國際

（０１０４４）則逆市升７﹒２２％，報７７﹒９５元，為表現最佳藍籌。



＊廣汽業績利好，澳門３月賭收勝預期＊



澳門３月賭收勝預期，按年增長２２﹒２％兼連升２０個月，利好銀娛（０００２７）逆市

升１﹒１９％，報７２﹒１元，盤中高見７３﹒８元；美高梅（０２２８２）被高盛下調目標價

至２７﹒３元，買入評級不變，午收跌０﹒２５％，報２０﹒２元；新濠國際（００２００）跌

２﹒６３％，報２２﹒２元。

廣汽集團（０２２３８）去年純利人民幣１１０﹒０４億元，按年升７２﹒５％，獲麥格理

維持「跑贏大市」評級及目標價維持２０﹒１元。廣汽暫升８﹒０２％，報１５﹒６２元。

海螺水泥（００９１４）上周一（２６日）獲摩根大通於場內增持３５５萬股，持股量增至

８﹒１５％，海螺今早逆市升５﹒２６％，報４５元。



＊陳錦興：港股估值較低，料不會完全跟隨美股跌幅＊



美股重挫，但港股今日未跟隨急跌，走勢較為反覆，英皇證券研究部總監陳錦興對《經濟通

通訊社》表示，午後歐洲股市開鑼，受當地科網股拖累影響，恐港股午後將更為波動，沽壓將更

為顯著。

他續指，貿易戰仍會是近一兩個月市場最關注的因素，中國剛公布向美國部分入口貨品徵收

關稅，而美國方面亦最快本周五（６日）公布徵稅產品清單，料雙方月內仍會就貿易戰持續談判

。惟陳錦興指，雖然港股跌穿三萬關，但有信心於今年低位約２９１００點的支持位企穩，主要

由於市場已消化大部分負面消息，而且港股估值較低，相信將不會完全跟隨美股的跌幅。

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