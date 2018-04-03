港交所：上市改革諮詢收逾２８０份意見，獲廣泛支持

《經濟通通訊社３日專訊》港交所（００３８８）就吸引「同股不同權」公司上市的細則諮

詢於上月底完結，港交所上市主管戴林瀚出席立法會財委會時表示，有關諮詢收到超過２８０份

意見，大部分均表態支持上市改革，現正分析有關意見。

港交所行政總裁李小加重申，期望本月份可以發表諮詢總結，隨著月底上市改革的規則推出

後，將即時生效，同時接受上市申請，認為不少公司均期望在夏季前上市，相信這些公司於上半

年上市的可能性大。（ｃｈ）

