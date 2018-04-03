【本港經濟】２月本港零售貨值按年升２９﹒８％，遠勝預期

《經濟通通訊社３日專訊》政府統計處公布，今年２月的零售業總銷貨價值的臨時估計為

４５２億元，較去年同月上升２９﹒８％，遠勝巿場預測的８％升幅；扣除其間價格變動後，

２月的零售業總銷貨數量按年升２８﹒２％，亦比巿場預測升５﹒９％為佳。

今年１月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年升４﹒２％，銷貨量的修訂估計升２﹒３％。

與去年同期比較，２０１８年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升１５﹒７％，銷

貨量估計為升１３﹒９％。特別要注意的是於今年農曆新年在２月１６日，但上年則在１月２８

日，因此在作出按年比較時，把１月及２月的零售業銷貨額數字合併分析會較為合適。

若將今年首兩個月合計的銷貨額按年比較，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值上升

２１％。其次為服裝（銷貨價值上升１９﹒５％）；藥物及化妝品（上升１７﹒４％）。不過，

書報、文具及禮品的銷貨價值下跌１﹒３％。

政府發言人指出，受惠於良好的就業和收入情況，以及訪港旅客人次進一步增長，零售業銷

售額在今年首兩個月明顯轉強，錄得雙位數的按年增幅。展望未來，由於本地消費情緒在全民就

業的情況下維持樂觀，以及訪港旅遊業持續改善，零售業銷售的短期前景應維持正面，惟外圍各

種不確定因素持續，仍需要關注。政府會密切留意相關情況。（ｃｌ）

