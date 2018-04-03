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即市新聞

03/04/2018 17:18

《小傳日記》魚缸反衝前，無懼貿易戰；水泥股跑出，藥佬士氣高！


　　《小傳日記》眨吓眼，一連四日嘅復活節假期咁就過咗，香江魚缸踏入４月份第一個交易日
，一眾缸友都以為必定跟花旗國大插。皆因中美貿易戰愈打愈勁，祖國決定反擊向花旗國進口商
品徵稅，道指噚晚（２日）慘烈蒸發４５８點或１﹒９巴仙，收２３６４４點，納指更加身受重
傷，暴瀉近３巴仙收６８７０。
　　睇住外圍跌得咁勁，缸友都打定輸數，點知香江魚缸今朝（３日）只係碌低１６５點，雖然
之後最多唔見３３８點至２９７５５，但個別重磅藍戰低位有吸納，好似中石化（００３８６）
有野村讚好，收市前都抽高近４巴仙報７﹒１４銀，ＡＩＡ（０１２９９）升勢更加行足全日，
完場有２巴仙進帳，報６７﹒７銀，平保（０２３１８）、建行（００９３９）亦倒升近１巴仙

　　眾志成城下，魚缸下半場成功拋腰彈，試過反擊１７５點報３０２６９添。可惜，大象
（００００５）同生發發（００３８８）無力，齊齊跣低近１巴仙，分別收７３﹒５５銀及
２５２﹒８銀，限制咗大市升幅。
　　好彩，好友最後都守得住主導權，大市埋單仍收漲８６點報３０１８０，國指仲叻，跑前
１３８點報１２１３６。全日成交近１１６６億銀。
　
＊回Ａ有消息生發發失色，績佳亦捱沽中海油叫苦＊
　
　　阿爺終於公布創新企業ＣＤＲ試點意見，開啟「回歸Ａ股」之門，早已被視為回Ａ大熱嘅股
王ＱＱ，朝早就受到外圍科技股急插拖累，一度跌到去４００蚊大關附近，低見４００﹒６銀，
認真危險。不過，缸友見到咁平，都係忍唔住掃平貨，ＱＱ曾經成功拗腰倒升，去番４１２﹒４
銀。但係淡友好快又出兵攻擊，結果ＱＱ收報４０９﹒４銀，差不多平手完場。
　　另一邊廂，阿爺終於宣布ＣＤＲ試點規則，最大受害者嘅，當然係被搶生意嘅生發發喇，就
連李小加都承認會構成競爭，難怪生發發全日都無晒精神，收市碌低近１巴仙報２５２﹒８銀。
　　不過要數到最唔開心嘅，就非中海油（００８８３）莫屬，上星期五（２９日）收市後明明
公布大賺２４７億人仔，今日都獲大摩唱好，但缸友趁好消息散貨，中海油收市急跌近４巴仙報
１１﹒１４銀，係最差藍戰同國指佬，慘。
　
＊海螺好高興水泥價望升，恆安飛上天藍籌中最癲＊
　
　　有報道就指出祖國水泥業會齊齊加價，以迎合即將進入嘅需求旺季，水泥佬紛紛逆市跳起，
當中上星期就有摩通增持咗３５５萬股嘅海螺（００９１４）就相當突出，全日急急彈高近８巴
仙，報４６銀。街坊中建材（０３３２３）都好勁啊，跳起近８巴仙，報９﹒１６銀，係
２０１５年５月以嚟新高。
　　部分內需魚毛成為貿易戰避難所，個市咁Ｃｈｏｋ都照樣造好。恆安國際（０１０４４）雖
然被麥格理維持「跑輸大市」評級，但都仲有力飛起８巴仙，埋單報７８﹒７銀，收復多條主要
平均線，做埋是日最叻藍戰士；蒙牛（０２３１９）仲有大摩唱好，睇好升到去３２銀叫增持，
蒙牛開心反衝前咗近４巴仙，報２７﹒９銀，勁！
　
＊藥佬好鬼醒綠葉氣勢勁，重工佬衝前龍工坐火箭＊
　
　　魚缸繼續忽低又忽高，不過依然有班魚毛無懼波動市，無錯喇，講嘅就係醫藥佬！要數到最
叻嘅，當然就要提到綠葉製藥（０２１８６），最多曾經飛起接近１２巴仙，高見８﹒３９銀，
係兩年半嘅新高，收市牌有近８巴仙進帳，報８﹒１銀。
　　街坊國藥（０１０９９）都彈高７巴仙，收報４２﹒１銀，曾經高見４２﹒３５銀創上市新
高添；藥明生物（０２２６９）都努力衝前近４巴仙，報７８﹒２銀。
　　重型機械股都一樣畀晒力，濰柴動力（０２３３８）愈升愈有，最終衝前逾６巴仙，報
９﹒３６銀；中國龍工（０３３３９）都踢高近８巴仙，報３﹒６銀；而中國重汽
（０３８０８）都飛起６巴仙，報９﹒８６銀，勁呀！
　
＊賭收有驚喜賭佬齊跳起，阿爺有新政晶片佬話正＊
　
　　馬交政府先前就公布咗上個月嘅賭收數字，有成２５９﹒５億馬交銀，按年有超過２２巴仙
嘅增長，稍為高過市場嘅預期。銀娛（０００２７）聽到就咁開心，初時仲曾經飛高過近４巴仙
高見７３﹒８銀，不過之後魚缸腳仔軟，拖累呢條魚毛倒跌過，好彩頂得住，最終踢高近２巴仙
，報７２﹒６５銀。
　　街坊表現都同銀娛差唔多走勢，金沙（０１９２８）最終跳起約１巴仙，報４２﹒５銀；美
高梅（０２２８２）就微微踢高近１巴仙，報２０﹒４５銀。
　　阿爺有新政策出台喇，話會定向減免集成電路企業所得稅，一眾晶片佬都好高興。即使中芯
（００９８１）舊年純利有所倒退，都阻唔到佢嘅升勢，衝前近４巴仙，報１０﹒６４銀。華虹
半導體（０１３４７）就賺多近１３巴仙，今日跳起逾７巴仙報１６﹒６６銀。請請！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

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