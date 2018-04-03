友邦造好平保拗腰上漲，港股先跌後升８６點收３０１８０

《經濟通通訊社３日專訊》美股隔晚（２日）為第二季首個交易日，但在中美貿易戰開火，

中國正式向美國進口商品加徵關稅下，市場氣氛受挫，加上科技股再遭拋售，拖低三大指數走勢

。港股今日外圍低開１６５點報２９９２７，但在騰訊（００７００）等重磅股受沽壓下，跌幅

一度擴大至３３８點。午後平保（０２３１８）和騰訊拗腰反彈，帶動港股倒升，最多曾漲

１７５點，高見３０２６９點。尾段升幅收窄，港股最終收升８６點或０﹒２９％，報

３０１８０。主板成交１１６５﹒５６億元，比上日減少１５﹒１％。

國指漲１３８點或１﹒１５３％，報１２１３６；滬指報３１３６，下跌２６點或

０﹒８４％。



＊友邦表現強勢，濠賭收勝預期銀娛漲２％＊



藍籌股方面，友邦保險（０１２９９）表現強勢，上升１﹒９６％，報６７﹒７元；騰訊控

股原本隨市走軟，一度低見４００﹒６０元，午後雖拗腰彈高見４１２﹒４元，但最終仍跌

０﹒０５％，收４０９﹒４元。電能（００００６）今日特別息除淨，兼遭瑞穗降評級至中性，

下跌３﹒０５％，報６２元。

中銀香港（０２３８８）績後走低，下跌２﹒６２％，報３７﹒２元；匯控（００００５）

下跌０﹒６１％，報７３﹒５５元。

澳門３月賭收勝預期，銀娛（０００２７）上升１﹒９７％，報７２﹒６５元，盤中高見

７３﹒８元，為２０１４年３月以來新高；金沙（０１９２８）上升０﹒７１％，報４２﹒５元

；美高梅（０２２８２）上升０﹒９９％，報２０﹒４５元。



＊水泥股全線造好，恆安漲８％成最佳藍籌＊



內地水泥需求旺季將至，水泥股全線造好，海螺水泥（００９１４）上升７﹒６％，報

４６元；中國建材（０３３２３）上升７﹒５１％，報９﹒１６元；中材股份（０１８９３）上

升７﹒６８％，報７﹒７１元。

消費股未有受中美貿易戰影響，恆安國際（０１０４４）上升８﹒２５％，報７８﹒７元，

為最佳表現藍籌股；蒙牛乳業（０２３１９）亦升３﹒７２％，報２７﹒９元。

內地定向減免集成電路企業所得稅，中芯國際（００９８１）上升３﹒７％，報１０﹒６４

元；華虹半導體（０１３４７）上升７﹒２１％，報１６﹒６６元。

醫藥股造好，綠葉製藥（０２１８６）上升７﹒８６％，報８﹒１元；石藥集團（０１０９

３）上升２﹒４％，報２１﹒３５元；神威藥業（０２８７７）升１４﹒０５％報１３﹒６４元

。（ａｌ）

