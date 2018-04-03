【一地兩檢】立法會法案委員會因人數不足而流會

《經濟通通訊社３日專訊》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會今日下午兩

時的會議因法定人數不足而流會。

委員會有６４名委員，法定開會人數為２１人，當時會議室只有２０名議員。委員會主席葉

劉淑儀宣布流會，下次會議將在星期五舉行。

委員會今次本為第８次會議，已進入草案條文逐條審議的階段。（ｃｗ）（ｚｚ）

