【政策風向】習近平主持中財委首次會議：國企要盡快把槓桿降下來

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家主席習近平２日主持召開中央財經委員

會第一次會議，研究打好三大攻堅戰的思路和舉措，研究審定《中央財經委員會工作規則》。

習近平強調，防範化解金融風險，事關國家安全、發展全局、人民財產安全，是實現高質量

發展必須跨越的重大關口。精準脫貧攻堅戰已取得階段性進展，只能打贏打好。環境問題是全社

會關注的焦點，也是全面建成小康社會能否得到人民認可的一個關鍵，要堅決打好打勝這場攻堅

戰。



＊國有企業要盡快把槓桿降下來＊



會議指出，要以結構性去槓桿為基本思路，分部門、分債務類型提出不同要求，地方政府和

企業特別是國有企業要盡快把槓桿降下來，努力實現宏觀槓桿率穩定和逐步下降。要穩定大局，

推動高質量發展，提高全要素生產率，在改革發展中解決問題。要統籌協調，形成工作合力，把

握好出台政策的節奏和力度。要分類施策，根據不同領域、不同市場金融風險情況，採取差異化

、有針對性的辦法。要集中力量，優先處理可能威脅經濟社會穩定和引發系統性風險的問題。要

強化打好防範化解金融風險攻堅戰的組織保障，發揮好金融穩定發展委員會重要作用。要抓緊協

調建立中央和地方金融監管機制，強化地方政府屬地風險處置責任。



＊嚴格堅持現行扶貧標準＊



會議強調，嚴格堅持現行扶貧標準，不能擅自拔高標準，也不能降低標準。要整合創新扶持

政策，引導資源要素向深度貧困地區聚焦，精準施策，有效幫扶特殊貧困群體。產業扶貧要在扶

持貧困地區農產品產銷對接上拿出管用措施。易地搬遷扶貧要著力加強產業配套和就業安置。就

業扶貧要解決勞務組織化程度低的問題。教育扶貧要突出提升義務教育質量。健康扶貧要降低貧

困人口就醫負擔。要形成勤勞致富、脫貧光榮的良好導向。要完善督戰機制，壓實責任，改進考

核監督，整頓脫貧攻堅作風，加強一線力量，做好風險防範。



＊調整「四個結構」，做到「四減四增」＊



會議指出，打好污染防治攻堅戰，要明確目標任務，到２０２０年使主要污染物排放總量大

幅減少，生態環境質量總體改善。要打幾場標誌性的重大戰役，打贏藍天保衛戰，打好柴油貨車

污染治理、城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修復、水源地保護、農業農村污染治理

攻堅戰，確保３年時間明顯見效。

要堅持源頭防治，調整「四個結構」，做到「四減四增」。一是要調整產業結構，減少過剩

和落後產業，增加新的增長動能。二是要調整能源結構，減少煤炭消費，增加清潔能源使用。三

是要調整運輸結構，減少公路運輸量，增加鐵路運輸量。四是要調整農業投入結構，減少化肥農

藥使用量，增加有機肥使用量。要堅持統籌兼顧、系統謀劃，體現差別化，體現獎優罰劣，避免

影響群眾生活。

