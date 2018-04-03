【回歸Ａ股】中證監試點ＣＤＲ設較高門檻，紅籌市值不低於２千億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院辦公廳轉發中證監《關於開展創新企

業境內發行股票或存托憑證試點的若干意見》。中證監稱，本次試點設定了較高的門檻，面向符

合國家戰略、具有核心競爭力、市場認可度高，屬於互聯網、大數據、雲計算、人工智能、軟件

和集成電路、高端裝備製造、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，達到相當規模的創新

企業。主要包括：已在境外上市且市值不低於２０００億元（人民幣．下同）的紅籌企業；尚未

在境外上市，最近一年營業收入不低於３０億元且估值不低於２００億元，或收入快速增長，擁

有自主研發、國際領先的技術，同行業競爭中處於相對優勢地位的紅籌企業和境內企業。



＊符合試點條件的紅籌企業，可以優先＊



對支持創新企業在境內發行上市作了系統制度安排，主要內容包括：一是，明確境外註冊的

紅籌企業可以在境內發行股票；二是，推出存托憑證這一新的證券品種，並對發行存托憑證的基

礎制度作出安排；三是，進一步優化證券發行條件，解決部分創新企業具有持續盈利能力，但可

能存在尚未盈利或未彌補虧損的情形；四是，充分考慮部分創新企業存在的ＶＩＥ架構、投票權

差異等特殊的公司治理問題，作出有針對性的安排。符合試點條件的紅籌企業，可以優先選擇通

過發行存托憑證在境內上市融資；符合股票發行條件的，也可以選擇發行股票。符合試點條件的

境內企業，可以直接在境內市場首次公開發行股票並上市。

針對試點企業概念題材多，易受市場追捧，上市後可能存在過度炒作的市場風險，中證監將

採取以下措施：一是加強投資者教育，結合創新企業投入大、迭代快、易被顛覆等內在風險，做

好投資者教育工作，引導廣大投資者正確認識創新企業的投資風險，理性投資。二是強化市場監

測，充分發揮交易所一線監管職能，加強對異常波動、概念炒作的功能性監管，防範市場投機炒

作，嚴厲打擊違法違規行為，保護投資者合法權益。三是提高試點企業在公司治理、盈利模式、

研發模式、技術產品替代等方面的信息披露要求，充分揭示可能出現的研發失敗、業績波動等特

定經營風險。

