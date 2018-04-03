《經濟通通訊社３日專訊》滬股通、深股通今明兩日（３－４日）照常開通，４月５－６日
暫停，４月９日起重開。
至於南向港股通則繼續暫停至４月８日，４月９日起照常開通。（ｋｌ）
03/04/2018 08:42
《互聯互通》滬股通、深股通今明照常開通，港股通關閉９日重開
《經濟通通訊社３日專訊》滬股通、深股通今明兩日（３－４日）照常開通，４月５－６日
暫停，４月９日起重開。
至於南向港股通則繼續暫停至４月８日，４月９日起照常開通。（ｋｌ）
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