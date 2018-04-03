【聚焦數據】中國３月官方製造業、非製造業ＰＭＩ雙升

《經濟通通訊社３日專訊》國家統計局公布，３月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

５１﹒５％，升至３個月高，好過市場預期的５０﹒５％，亦較２月上升１﹒２個百分點，反映

製造業穩中有升。

分類數據方面，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於５０％的臨界點，原材料

庫存指數及從業人員指數低於臨界點，但都較２月有所回升。

國家統計局服務業調查中心高級統計局趙慶河指，隨著企業在農曆新年後開工，生產經營活

動加快，生產指數和新訂單指數為５３﹒１％和５３﹒３％，分別較２月上升２﹒４及２﹒３個

百分點，且新訂單指數連續兩個月高於生產指數，反映製造業增長的內生動力不斷增強。而外貿

形勢總體向好，進出口雙雙回升，新出口訂單指數和進口指數均為５１﹒３，重上擴張範圍，反

映進出口活動更為活躍。



＊非製造業ＰＭＩ按月升０﹒２個百分點＊



至於非製造業ＰＭＩ為５４﹒６％，較２月上升０﹒２個百分點，反映非製造業總體延續平

穩較快的運行格局。

趙慶河指，隨著製造業生產活動的加快，生產性服務業及物流業快速增長，商務活動指數為

６１﹒７％和５８﹒４％，分別較２月上升１３﹒９和１６﹒１個百分點。而業務活動預期指數

為６０﹒１％，連續１０個月高於６０﹒０％，意味企業對市場發展預期持續樂觀。

另外，３月中國綜合ＰＭＩ產出指數為５４％，較２月上升１﹒１個百分點，繼續高於臨界

點，反映中國企業生產經營活動總體呈現加速擴張的發展態勢。（ｋｌ）

