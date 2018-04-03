【回歸Ａ股】中證監發布創新企業ＣＤＲ試點意見，表列詳情

《經濟通通訊社３日專訊》市場近期熱議的中概股及獨角獸「回歸Ａ股」，內地監管當局終

於正式公布試點規則。中證監公布《關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點的若干意見

》，其中，已在境外上市的大型紅籌企業，市值不低於２０００億元人民幣；尚未在境外上市的

創新企業（包括紅籌企業和境內註冊企業），最近一年營業收入不低於３０億元人民幣且估值不

低於２００億元人民幣，或者營業收入快速增長，擁有自主研發、國際領先技術，同行業競爭中

處於相對優勢地位。

表列試點規則主要內容如下：



項目 內容

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試點原則 （１）服務國家戰略；（２）堅持依法合規；

（３）穩步有序推進；（４）切實防控風險。



試點企業合格行業 符合國家戰略、掌握核心技術、市場認可度高，屬

於互聯網、大數據、雲計算、人工智能、軟件和集

成電路、高端裝備製造、生物醫藥等高新技術產業

和戰略性新興產業。



試點企業規模要求 （１）已在境外上市的大型紅籌企業，市值不低於

２０００億元人民幣；

（２）尚未在境外上市的創新企業（包括紅籌企業

和境內註冊企業），最近一年營業收入不於

３０億元人民幣且估值不於２００億元人民

幣，或者營業收入快速增長，擁有自主研發、

國際領先技術，同行業競爭中處於相對優勢地

位。



科技創新產業化諮詢委員會 證監會成立科技創新產業化諮詢委員會，充份發揮

相部關行業主管部門及專家學者作用，嚴格甄選試

點企業，對申請企業是否納入試點範圍作出初步判

斷。證監會以此為重要依據，審核決定申請企業是

否列入試點。



試點方式 （１）試點紅籌企業按程序在境內資本市場發行存託

憑證上市（ＣＤＲ）；

（２）具備股票發行上市條件的試點紅籌企業可申請

在境內發行股票上市（ＩＰＯ）。



跨境匯款 試點企業募集的資金可以人民幣形式或購匯匯出

境外，也可留存境內使用。試點企業募集資金的使

用、存託憑證分紅派息等應合中國外資、外匯

管理等相關規定。



跨境轉換 存託憑證與基礎證券之間轉換的具體要求和方式由

證監會規定。

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＊資料來源：國務院網站，中信証券研究部策略組

（ｂｉ）

