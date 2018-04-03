【貿易開戰】中國加稅１２８項美產品還擊，豬肉概念股率先受惠漲



《經濟通通訊社記者黃燕明、梁凱菱３日報道》「爾要戰，便戰」。隨著中國在４月１日深

夜發布聲明，決定對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務。影響全球經濟的兩大經濟體

，一場規模巨大的貿易戰正式開打。

國務院關稅稅則委員會的聲明主要內容為：

１﹒對原產於美國的水果及制品等１２０項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅

率基礎上加徵關稅，加徵關稅稅率為１５％。

２﹒對原產於美國的豬肉及制品等８項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基

礎上加徵關稅，加徵關稅稅率為２５％。

３﹒現行保稅、減免稅政策不變。



＊來而不往非禮也，稅率針鋒相對＊



２０１８年３月２３日，美國總統特朗普簽署公告備忘錄，基於美貿易代表辦公室公布的對

華「３０１調查」報告，認定進口鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全，指令有關部門對從中國進口

約６００億美元商品大規模加徵關稅，並限制中國企業對美投資併購。（即２３２措施）。

來而不往非禮也，針對美國對進口鋼鐵和鋁產品作出還擊，此次中國徵收的稅率也是針鋒相

對，美國對進口鋼鐵加徵２５％的稅率，對鋁產品加徵１５％的稅率；中國則對水果及制品等

１２０項進口商品加徵關稅稅率為１５％，對豬肉及制品等８項進口商品加徵關稅稅率２５％。

從領域看，中國對美國擬中止減稅的領域在水果、豬肉這樣的農產品及初級產品，而美國對

中國加徵稅的領域則是《中國製造２０２５》中計劃主要發展的高科技產業，包括航空、新能源

汽車、新材料等。如果中美貿易戰全面升級，可見對中國高端製造發展及經濟增長將產生不利影

響。

中國駐美大使崔天凱表示，目前，美方還未公布３０１調查對華加徵關稅產品的清單。一旦

公布，中方將堅決予以回擊，以同樣的規模、同樣的金額和同樣的強度。

看來目前只是貿易戰的第一回合，此後可能會逐步升級。有分析指，特朗普政府在發動貿易

戰的同時，同時豁免對歐日韓等國的鋼鋁制裁，是從貿易領域向政治外交領域擴展影響力。面對

美國挑釁，中國近期主動邀請北韓８０後領導人金正恩秘密訪華，則是力爭籌碼。不管如何，世

界最關注的一點是，中美貿易戰下，兩國關係和甚至世界經濟均會受到怎樣的影響？



＊豬肉概念Ａ股受惠大漲＊



中國對由美國進口的１２８項產品徵收關稅的反擊，其中對８項豬肉及鋁廢料產品加徵

２５％關稅，刺激滬深豬肉概念股繼續向上，目前已累升第四日個交易日。其中，羅牛山

（深：０００７３５）連漲７日，累漲２４％；順鑫農業（深：０００８６０）連升４日，累漲

１５％，股價升近一年高；傲農生物（滬：６０３３６３）繼上日（２日）尾市衝漲停後，今日

再升近２％，連升３日，累漲１２％；牧原股份（深：００２７１４）漲４％，兩日累升

日以全日最高位收市，漲近６％，兩日累升７﹒６％。

港股方面，雨潤食品（０１０６８）收漲３﹒８％，惠生國際（０１３４０）漲３％，萬洲

國際（００２８８）升０﹒６％。

豬肉概念Ａ股今日近全線升，表列部分股價表現：



公司名稱 升幅（％）

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正邦科技（深：００２１５７） ＋５﹒９

牧原股份（深：００２７１４） ＋４﹒３

唐人神 （深：００２５６７） ＋４﹒３

順鑫農業（深：０００８６０） ＋２﹒８

羅牛山 （深：０００７３５） ＋２﹒６

新五豐 （滬：６００９７５） ＋２﹒２

海大集團（深：００２３１１） ＋２﹒１

傲農生物（滬：６０３３６３） ＋１﹒９

益生股份（深：００２４５８） ＋１﹒６

金新農 （深：００２５４８） ＋１﹒５

溫氏股份（深：３００４９８） ＋１﹒４

禾豐牧業（滬：６０３６０９） ＋１﹒１

天邦股份（深：００２１２４） ＋１﹒１

雛鷹農牧（深：００２４７７） ＋１﹒１

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