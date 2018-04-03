《日入而息》李小加認ＣＤＲ有競爭，中美貿易糾紛港股先跌後升

《今天重點》﹡中證監試點ＣＤＲ設較高門檻，紅籌市值不低於２千億；

中信証券表示ＣＤＲ推出超預期，料Ａ股流動性不會惡化

﹡李小加稱推ＣＤＲ或成競爭，港仍是獨角獸自然上市地

﹡港鐵（０００６６）油塘通風樓項目共收３６份發展意向書

﹡２月本港零售貨值按年升２９﹒８％，遠勝預期

﹡中國對美國水果、豬肉等１２８項進口商品加徵關稅



《即日市況》﹡友邦造好平保拗腰上漲，港股先跌後升８６點收３０１８０



《深滬股市》﹡滬綜指兩連跌收跌０﹒８％，科技股領跌頁岩氣股倒升



《美元匯價》﹡中美貿易糾紛，促避險需求影響匯價短線表現；歐元最新報１﹒２２９１╱

９５，日圓最新報１０６﹒２３╱２５



《公司業績》﹡金界（０３９１８）首季博彩總收入大增１﹒８倍，至２﹒４３億美元

﹡匯源果汁（０１８８６）延遲公布全年業績，今起停牌

﹡利豐（００４９４）完成產品業務策略性出售，將派特別息４７﹒６仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）上市改革諮詢收逾２８０份意見，獲廣泛支持

﹡大眾公用（０１６３５）擬發行兩批共４０億人民幣短期融資券

﹡工蓋（０１４２１）附屬擬收購江蘇輝華光伏，代價６９００萬元人民幣

﹡中通號（０３９６９）冀未來毛利率維持於２５％，積極發展有軌電車業務

﹡合興（０００４７）計劃今年於內地淨開店近５０間，留意併購機會

﹡宏安地產（０１２４３）出售旺角彌敦道物業，錄９００萬元虧損

﹡協鑫新能源（００４５１）附屬出售三門峽光伏發電廠後再租回

﹡康宏吳榮輝就將蔡志明列為被告之報道出現誤會致歉

﹡阜博集團（０３７３８）未來重點發展線上內容變現平台

﹡保利協鑫（０３８００）母企擬夥軟銀開拓印度太陽能業務

﹡建發（０１９０８）１３﹒６億元人民幣投得江蘇住宅商業土地

﹡英皇國際（００１６３）出售淺水灣物業予楊受成，淨籌８﹒２７億元

﹡現代牙科（０３６００）今年毛利率有改善空間，考慮收購

﹡華君（００３７７）以２﹒４億出售物業開發公司

﹡雅高控股（０３３１３）擬配售可換股債券，淨籌４﹒７６億元

﹡鼎和（００７０５）、珠光控股（０１１７６）等多隻股份今早停牌，涉延

發全年業績

﹡維太移動（０６１３３）終止收購控股股東旗下供應鏈服務業務

﹡興華（０１９９０）常熟長江港務港口泊位發生事故，需停產整頓

﹡朗生醫藥（００５０３）第三度減持司太立股份

﹡電能（００００６）附屬就擴建澳洲變壓站及風力發電場設計訂協議

﹡富道（０３８４８）向承租人提供４０００萬元人民幣租賃額度

﹡金地商置（００５３５）附屬向星隆蘇州借出１９﹒２億元人民幣

﹡中國新城鎮（０１２７８）至上月底固定收益新城鎮投資組合總額為２４億



《國企紅籌》﹡同方泰德（０１２０６）黃俞辭任主席，秦緒忠接任

﹡中冶（０１６１８）組合夥投資杭州房地產開發項目

﹡中遠海發（０２８６６）專注集裝箱租賃業務，非航運租賃增長或慢

﹡中鐵（００３９０）中標多個工程項目，涉逾３３５億元人民幣

﹡首長國際（００６９７）控股股東擬向新創建轉讓一成股份

﹡陶國飛接任中航科工（０２３５７）副總經理兼財務總監

﹡越秀交通（０１０５２）２月廣州北二環高速路費收入倒退２５﹒６％

﹡越秀地產（００１２３）售廣州地下停車場，料收益７３萬

﹡慶鈴汽車（０１１２２）旗下兩合營企業合併後，料持股約１９％

﹡中行（０３９８８）已獲核准委任林景臻為副行長

﹡潤電（００８３６）擬售建築工程招標代理業務予控股股東，套現１８８２

萬元

﹡深Ａ中糧地產購大悅城（００２０７）逾６４％股權，涉資１４７億元人幣

﹡中國中車（０１７６６）首三個月新簽合同金額約４８７﹒４億元人民幣

﹡中遠海控（０１９１９）東方海外交易正按時間表進行，未有出售高雄港計

劃；中美貿易磨擦對公司影響不大，對今年市場前景謹慎

﹡首創環境（０３９８９）垃圾焚燒發電項目正式生產試運行

﹡城建設計（０１５９９）料今年設計板塊在手合同續增長，冀最快明年年中

回歸Ａ股

﹡中國疏浚環保（００８７１）配股協議失效



《神州民企》﹡白馬戶外（００１００）停牌，就挪用資金進行法證調查

﹡東岳集團（００１８９）擬分拆東岳有機深交所上市

﹡海豐國際（０１３０８）授出合共６５７萬股獎勵股份

﹡珠江鋼管（０１９３８）與沙特阿美石油簽一年採購協議

﹡富力（０２７７７）３月合約銷售額１１７﹒７億元人民幣，按年升４５％

﹡萬科（０２２０２）股東鉅盛華質押９１００萬股萬科Ａ予平安證券

﹡三江化工（０２１９８）訂立供氧協議，作價１３００萬元人民幣

﹡永達汽車（０３６６９）獲控股股東增持２００萬股

﹡恆大（０３３３３）上月合約銷售額升２８％

﹡奧園（０３８８３）３月合同銷售額升１﹒４３倍

﹡合景泰富（１８１３）上月預售額５０﹒６億元人民幣，增長３５％

﹡宏太控股（０１４００）終止收購蒙古鐵礦石礦區

﹡建業地產（００８３２）上月合同銷售逾２６億元人民幣，升４７﹒４％



《中國要聞》﹡３月財新製造業ＰＭＩ創４個月低，與官方數據背馳

﹡中國３月官方製造業、非製造業ＰＭＩ雙升

﹡人行３月上調ＳＬＦ利率５個基點；人行逆回購八連停，今無淨投放或淨回

籠；人行論文表示負利率政策可應對通縮衰退，可納入工具箱

﹡京東售賣違規商品，北京網信辦、公安局責令整改

﹡習近平將出席博鰲論壇開幕式，宣布開放新舉措

﹡農業農村部今日正式掛牌，韓長賦任部長

﹡富士康批文仍未出台，分析料監管層有意避免資金分流

﹡中指院表示首季全國土地市場量價齊升，住宅均價升一成

﹡公安部等３１個部委聯手嚴懲假離婚買房等行為

﹡京東回應多部門依法聯合約談，稱將全面嚴肅整改

﹡河北省政府、雄安新區與中移動簽署戰略合作

﹡農業農村部表示今年大豆補貼標準將高於玉米

﹡滴滴否認有意投資摩拜單車

﹡攜程旗下攜程專車獲批網約車牌照，將推自營專車服務

﹡報道指人行禁未獲金融牌照機構從事互聯網資管業務

﹡內地對頁岩氣減徵資源稅３０％

﹡上期所與中國稀土行業協會簽合作協議，研究稀土期貨

﹡中建投表示粵港澳大灣區將晉身世界四大，關注投資機遇

﹡中建投研究院表示Ａ股續慢牛，散戶買掛勾基金有利

﹡中國原油期貨首周成交２８萬手，市場參與料日趨活躍

﹡新華社表示中央財經委員會首次會議釋放四大信號

﹡人民日報表示中國對美加徵關稅是「以戰止戰」

﹡中國對美國乙醇加徵關稅，短期或將導致買家暫停進口

﹡邱騰華稱正評估中美貿易糾紛增關稅清單對本港影響

﹡崔天凱回應美３０１調查：中方將以同樣規模強度回擊

﹡財政部表示試點發行地方政府棚戶區改造專項債券

﹡中國加稅１２８項美產品還擊，豬肉概念股率先受惠漲

﹡中證監啟動新一輪巡視，上半年巡視六家單位黨委

﹡四成網約車司機無營運資格，滴滴美團被罰１０萬元人民幣

﹡外交部表示不怕打貿易戰，美方有清單，中方也有清單

﹡工信部向中移動頒發４Ｇ ＬＴＥ ＦＤＤ經營許可

﹡國務院表示促進仿制藥研發，落實稅收優惠和價格政策

﹡鐵路部門引入社會資源參與動車組Ｗｉ－Ｆｉ建設運營



《寶島快訊》﹡台股兩連跌收跌０﹒６％，報１０８２１﹒５３點



《其他消息》﹡立法會法案委員會因人數不足而流會

﹡法案委員會主席葉劉淑儀稱必要時周日亦開會

﹡法案委員會流會，陳淑莊稱亦須建制派缺席才能成事

﹡被批「港獨分子」，戴耀廷認為是為２３條立法鋪路

﹡港大民研指林鄭評分微升；行會成員中任志剛民望最高

﹡中原利嘉閣表示復活節假期業主買家外遊，二手交投平穩

﹡深股通額度全日用５﹒６１億元，港股通今日關閉；滬股通額度全日用

２４﹒６３億元，港股通今日關閉

﹡德勤料ＣＤＲ或逐步開放予較小企業，或引申套利行為

﹡香港首季ＩＰＯ數量創近年新高，惟融資額排全球第五

﹡羅兵咸永道表示本港ＩＰＯ首季集資額按年升８１％

﹡證監會表示若為「同股不同權」設立日落條款，或降部分企業來港意欲；證

監會冀盡快推即時通訊軟件落盤指引

﹡財庫局冀債券通南向早日實現，料綠色債首批發行逾５億美元

﹡工銀亞洲推出港元定存優惠，年期為３８８日，最高２﹒１８％

﹡３月樓按匯豐蟬聯一哥，中銀市佔率跌渣打樓花表現勁

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