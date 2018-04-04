《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４０３３．３６ 升 ３８９．１７點╱１．６５％
標普５００ ２６１４．４５ 升 ３２．５７點╱１．２６％
納斯達克 ６９４１．２８ 升 ７１．１６點╱１．０４％
倫敦富時１００ ７０３０．４６ 跌 ２６．１５點╱０．３７％
法蘭克福ＤＡＸ １２００２．４５ 跌 ９４．２８點╱０．７８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１５２．１２ 跌 １５．１８點╱０．２９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．４５，歐元兌美元１．２２７５
04/04/2018 08:02
《日出而作》道指彈３８９點科技股升，美國公布中國產品關稅清單
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４０３３．３６ 升 ３８９．１７點╱１．６５％
標普５００ ２６１４．４５ 升 ３２．５７點╱１．２６％
納斯達克 ６９４１．２８ 升 ７１．１６點╱１．０４％
倫敦富時１００ ７０３０．４６ 跌 ２６．１５點╱０．３７％
法蘭克福ＤＡＸ １２００２．４５ 跌 ９４．２８點╱０．７８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１５２．１２ 跌 １５．１８點╱０．２９％
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