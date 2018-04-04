  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/04/2018 08:50

《盤前攻略》美股強勢反彈料帶動港股，百天線或遇阻

　　《經濟通通訊社４日專訊》美股於本周一（２日）受中美貿易戰及科技股表現拖累下急挫，
隔晚（３日）科技股收復部分失地，美股終見反彈，道指再度攻破二萬四關，升３８９點，報
２４０３３；標指及納指則分別漲３２點及７１點，報２６１４及６９４１。歐股則全線偏軟，
英法德三大指數跌幅介乎１５點至９４點。

＊美最新公布對華關稅清單，涉資５００億美元＊

　　港股夜期昨日反覆偏軟，收報３０１３３，跌１９點，低水４７點。港股ＡＤＲ比例指數升
１０１點或０﹒３４％，報３０２８２點。預託證券造價普遍向好，匯控升１﹒２７％，折合港
元報７４﹒４９元。聯通漲１﹒３６％，折合港元報１０﹒０９元。中海油揚０﹒３２％，折合
港元報１１﹒１８元。中石油升０﹒６％，折合港元報５﹒４元。騰訊漲０﹒１５％，折合港元
報４１０﹒０２元。
　　美國最新公布中國商品關稅清單，涉及產品主要以高科技產品為主，包括訊息、通訊技術、
航天航空、機械人及醫藥等，價值估計為５００億美元（３９００億港元），並建議對相關產品
加徵２５％的關稅。該關稅措施不會即時生效，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）將會在５月１１日
就該清單舉行首次公聽會。

＊中央鼓勵科技股回Ａ，有利騰訊股價繼續反彈＊

　　隨著中美兩國已公布關稅清單，貿易戰發展已逐漸明朗化，亦進一步減緩市場對兩國在貿易
議題上的憂慮，而美國最新公布的關稅清單佔中國出口比例不算大，因此預期貿易戰因素應不會
再對港股產生大幅波動。
　　受早前美國科技股急挫拖累下，騰訊（００７００）昨日一度跌穿大股東４０５元配售價，
但隨著市場已大致消化利淡消息，加上中國監管當局近期就中概科技股回歸Ａ股方面取得不少進
展，應有利騰訊等股份表現。
　　美股昨日強勢反彈，理應可進一步支撐港股表現，但考慮到港股通下周一（９日）始復市，
重磅股在欠缺北水支撐下較難有顯著升幅，加上本周四（５日）為清明節假期，故本周假期氣氛
仍強烈，投資者入市意慾不會太強；同時，市場觀望本周五（６日）美國公布的非農數據，預期
港股本周續於１００天線（３０４６８點）以下徘徊，短線則以上月底低位２９８１９作支持，
若失守該水平後，下一個支持位則看今年浪底２９１２９。（ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態04/04/2018
朱克伯格承認 fb被濫用散播仇恨
生財有道03/04/2018
【貿易開戰】中國加稅128項美產品還擊 豬肉概念股率先受惠漲
生財有道03/04/2018
【回歸A股】中證監發布創新企業CDR試點意見 將重塑國內相關行業上市公司格局
中國故事03/04/2018
【上海特寫】港產時裝登陸滬秋冬展　商業區快閃露鋒芒
生財有道03/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－海螺】內地水泥價格料再創高位 龍頭股最受惠
興證快訊03/04/2018
樓市升不停
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 25
健康解「迷」
【提防抗藥性】女性食太多雞肉，易令尿道炎無藥醫？
中環人 ． 溫天納
中國在貿易戰中的勝算
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
鬆一鬆 ． 通通
【成熟定幼稚】你到底是「真成熟」還是「假成熟」？看了這7張圖片 你就能知道了！ 2
我家私房菜 ． 韋太
【極級滋味】XO醬西蘭花炒鮮魷 2
小薯茶水間
【你看見自己嗎？】疲累、抑鬱、無奈……日本畫家筆下的上班族！ 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
年薪億幾值唔值？穿Burberry的蘋果女魔頭 1
時事要聞
清明創意紙紮品 豪華劏房畀先人放租 1
打工秘笈
【給25+女生】不被世俗束縛！走自己想走的事業愛情路 3
國金與投資 ． 曾廣標
貿易戰持久戰 1
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【生活篇】買艘船，然後在海上過非常生活，你夠膽嗎？ 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【與樓有緣】靠男人不如靠磚頭？ 1
What's On
避無可避的「過渡」？3位青年用影像記錄香港累積的轉變 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
黃金復活？
食療新意思 ． 陳沛思
【經期水腫重5磅?!】木瓜黃豆桂圓雞腳湯 調脾腎去濕腫
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【超級食物小知識】羽衣甘藍不只是綠色的 齊齊認識甘藍家族成員！ 1
女子愛財 ． 唐德玲
正股貴，買騰訊窩輪？
著數速遞
【GU週年祭！】職場女孩購衣清單 $59起入貨百搭春日服飾
暢所欲妍 ． 屈穎妍
21世紀的藍鳳凰 265
有種生活
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
香港街頭美食
【被譽為東京No.1拉麵！】麵屋一燈香港店推期間限定龍蝦沾麵 5
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
小薯茶水間
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
健康大晒
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 16
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 6
健康Video
【低頭族必學】物理「自」療不花錢，兩招紓緩肩頸痛 2
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【etnet Bonus賞你】淘大商場‧TinBot™鐵寶奇盒x喜喜冰室「喜喜鐵寶」

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 法國波爾多MOULIN HAUT LAROQUE紅酒

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊