《盤前攻略》美股強勢反彈料帶動港股，百天線或遇阻

《經濟通通訊社４日專訊》美股於本周一（２日）受中美貿易戰及科技股表現拖累下急挫，

隔晚（３日）科技股收復部分失地，美股終見反彈，道指再度攻破二萬四關，升３８９點，報

２４０３３；標指及納指則分別漲３２點及７１點，報２６１４及６９４１。歐股則全線偏軟，

英法德三大指數跌幅介乎１５點至９４點。



＊美最新公布對華關稅清單，涉資５００億美元＊



港股夜期昨日反覆偏軟，收報３０１３３，跌１９點，低水４７點。港股ＡＤＲ比例指數升

１０１點或０﹒３４％，報３０２８２點。預託證券造價普遍向好，匯控升１﹒２７％，折合港

元報７４﹒４９元。聯通漲１﹒３６％，折合港元報１０﹒０９元。中海油揚０﹒３２％，折合

港元報１１﹒１８元。中石油升０﹒６％，折合港元報５﹒４元。騰訊漲０﹒１５％，折合港元

報４１０﹒０２元。

美國最新公布中國商品關稅清單，涉及產品主要以高科技產品為主，包括訊息、通訊技術、

航天航空、機械人及醫藥等，價值估計為５００億美元（３９００億港元），並建議對相關產品

加徵２５％的關稅。該關稅措施不會即時生效，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）將會在５月１１日

就該清單舉行首次公聽會。



＊中央鼓勵科技股回Ａ，有利騰訊股價繼續反彈＊



隨著中美兩國已公布關稅清單，貿易戰發展已逐漸明朗化，亦進一步減緩市場對兩國在貿易

議題上的憂慮，而美國最新公布的關稅清單佔中國出口比例不算大，因此預期貿易戰因素應不會

再對港股產生大幅波動。

受早前美國科技股急挫拖累下，騰訊（００７００）昨日一度跌穿大股東４０５元配售價，

但隨著市場已大致消化利淡消息，加上中國監管當局近期就中概科技股回歸Ａ股方面取得不少進

展，應有利騰訊等股份表現。

美股昨日強勢反彈，理應可進一步支撐港股表現，但考慮到港股通下周一（９日）始復市，

重磅股在欠缺北水支撐下較難有顯著升幅，加上本周四（５日）為清明節假期，故本周假期氣氛

仍強烈，投資者入市意慾不會太強；同時，市場觀望本周五（６日）美國公布的非農數據，預期

港股本周續於１００天線（３０４６８點）以下徘徊，短線則以上月底低位２９８１９作支持，

若失守該水平後，下一個支持位則看今年浪底２９１２９。（ｔｔ）

