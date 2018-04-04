內銀股跪低，騰訊跌近２％，港股急挫最多２７８點至２９９０１

《經濟通通訊社４日專訊》內銀股跪低，騰訊（００７００）跌近２％，港股急挫最多

２７８點至２９９０１，現仍走低２３７點或０﹒７９％報２９９４２，主板成交７０３﹒１５

億元。

內銀受跌勢加劇，建行（００９３９）、工行（０１３９８）亦挫近２％；中移動（００９

４１）亦受襲，跌１﹒６５％，報７１﹒３５元。

上證綜合指數報３１４４﹒６２，升７﹒９９點或升０﹒２５％，成交１６０１﹒６３億元

人民幣。國指大幅下挫１１４點報１２０２１。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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工商銀行（０１３９８） ６﹒７０元 跌１﹒７６％

中國移動（００９４１） ７１﹒３５元 跌１﹒６５％

騰訊控股（００７００） ４０２﹒８０元 跌１﹒６１％

建設銀行（００９３９） ７﹒９９元 跌１﹒６０％

中國銀行（０３９８８） ４﹒２０元 跌１﹒４１％

中國平安（０２３１８） ７９﹒６０元 跌１﹒１２％

港交所 （００３８８） ２５１﹒２０元 跌０﹒６３％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒８５元 升０﹒２２％

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