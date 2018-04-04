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即市新聞

04/04/2018 09:21

美股反彈，港股高開６４點報３０２４４，國指揚３１點

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國股市周二（３日）收高，投資者正等待新一輪季績。標普
５００指數升破２００天線，亞馬遜股價向好，因市場寄望美國總統特朗普對該公司的批評不會
引發政策調整。
　　道指收高３８９點或１﹒７％，報２４０３３點；標普５００指數收漲３２點或
１﹒３％，至２６１４點；納指收升７１點或１％，至６９４１點。
　　港股夜期昨日反覆偏軟，收報３０１３３，跌１９點，低水４７點。港股ＡＤＲ比例指數升
１０１點或０﹒３４％，報３０２８２點。
　　港股窄幅高開６４點或０﹒２１％，報３０２４４。國指走高３１點或０﹒２６％，報
１２１６８。
　　信置（０００８３）現價上升２﹒３５％，報１３﹒０６元，暫為表現最好藍籌。神華
（０１０８８）現價下跌１﹒０３％，報１９﹒２２元，暫為表現最差藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７３﹒７０元　　　上升０﹒２０％
　　港交所　（００３８８）　　２５３﹒６０元　　　上升０﹒３２％
　　騰訊控股（００７００）　　４０８﹒２０元　　　下跌０﹒２９％
　　建設銀行（００９３９）　　　　８﹒１２元　　　無升跌
　　中國移動（００９４１）　　　７２﹒８０元　　　上升０﹒３４％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒２０元　　　上升０﹒７４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　６﹒８５元　　　上升０﹒４４％
　　中國平安（０２３１８）　　　８０﹒９０元　　　上升０﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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