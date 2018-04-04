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即市新聞

04/04/2018 16:40

《盤後部署》中美貿易戰加劇，港股２月份低位２９１２９重要支持

　　《經濟通通訊社４日專訊》華爾街股市隔晚（３日）反彈逾１％，道指收市升３８９點，重
上二萬四關。於假期休市前夕，港股表現較波動。港股今早高開６４點報３０２４４點，之後升
幅一度擴至１４８點報３０３２９點，已是全日最高位。恆指其後勢轉倒跌，並於午後擴大跌幅
，中央公布對美國商品加徵關稅的詳情，加上重磅股騰訊（００７００）尾市失守４００元大關
。港股最終收跌６６１點或２﹒１９２％，以全日最低位２９５１８點收市。主板成交
１０９０﹒３５億元，比上日減少６﹒４５。
　　國指跌２７９點或２﹒３０％，報１１８５７點。滬指跌５點或０﹒１８％，報
３１３１點。

＊貿易戰持續影響金融市場＊

　　中美貿易戰持續影響中、美及港股走勢，但兩國未見有讓步，均擺出強硬姿態。美國政府則
公布對價值５００億美元中國商品加徵２５％進口關稅的詳細清單，當中涵蓋１３００種工業技
術、交通運輸、醫療、航空及半導體機械等高科技行業，而洗碗機、鏟雪車及電單車等消費品亦
在名單之列。
　　國務院關稅稅則委員會則決定，對總值５００億美元原產於美國的大豆、汽車、飛機、化工
品、威士忌酒等１４類１０６項商品加徵２５％的關稅。實施日期將視美國政府對中國商品加徵
關稅實施情況，另行公布。
　　科技股是其中一個受貿易戰影響的板塊之一，連同股王騰訊（００７００）在內，相當股份
會首當其衝反映市況，投資者在考慮相當股份時需多加留意。

＊美股表現將主導港股走勢＊

　　本周本地假期多，明天（６日）是清明節假期休市，市場氣氛略為淡靜，加上港股缺乏方向
，短期內仍主要仍需看中美貿易戰的後續。大市近日保持每日幾百點的上落波幅，未見有大突破
，並維持在三萬點附近浮沉。
　　港股受制於美股表現，加上中美貿易戰未見明朗化，未有特別的利好消息為港股帶來支持，
加上重磅股騰訊表現疲弱，料大市短期內仍會保持調整格局。
　　目前投資者大幅度入市的意欲有限，港股重要技術指標仍２月份低位２９１２９點，若不幸
失守，大市則有機會進一步尋底。（ａｌ）

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