《經濟通通訊社４日專訊》泰國軍政府首次表示願意在２０１９年國會選舉後繼續擔任泰國
總理，有可能動用一條含糊的法律條款，該條款允許國會邀請一名非民選總理來領導國家。
自２０１４年現任總理巴育通過政變掌權以來，泰國軍政府不斷推遲選舉。較早時巴育曾表
示，計劃明年２月舉行大選，得票率最高的政黨將籌組內閣，並推選一名新總理，但重申若選舉
重燃街頭暴力，舉行選舉就不符合泰國的安全利益。（ｍｎ）
04/04/2018 15:36
《國際要聞》泰國軍政府有意延長執政期限
《經濟通通訊社４日專訊》泰國軍政府首次表示願意在２０１９年國會選舉後繼續擔任泰國
總理，有可能動用一條含糊的法律條款，該條款允許國會邀請一名非民選總理來領導國家。
自２０１４年現任總理巴育通過政變掌權以來，泰國軍政府不斷推遲選舉。較早時巴育曾表
示，計劃明年２月舉行大選，得票率最高的政黨將籌組內閣，並推選一名新總理，但重申若選舉
重燃街頭暴力，舉行選舉就不符合泰國的安全利益。（ｍｎ）
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