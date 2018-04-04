《國際要聞》泰國軍政府有意延長執政期限

《經濟通通訊社４日專訊》泰國軍政府首次表示願意在２０１９年國會選舉後繼續擔任泰國

總理，有可能動用一條含糊的法律條款，該條款允許國會邀請一名非民選總理來領導國家。

自２０１４年現任總理巴育通過政變掌權以來，泰國軍政府不斷推遲選舉。較早時巴育曾表

示，計劃明年２月舉行大選，得票率最高的政黨將籌組內閣，並推選一名新總理，但重申若選舉

重燃街頭暴力，舉行選舉就不符合泰國的安全利益。（ｍｎ）

