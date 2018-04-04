港股尾市愈跌愈深挫５１４點報２９６６５點，騰訊險穿４００元

《經濟通通訊社４日專訊》港股尾市愈跌愈深挫５１４點報２９６６５點，騰訊

（００７００）亦被質低，現價下跌２﹒２５％，報４００﹒２元，盤中險穿４００元關；成交

約２８０５萬股，涉資１１３﹒３７億元。

暫時該股有２１０萬元之買盤於４００元掛買承托。（ｆｆ）

