【股王投降了】騰訊隨市失守４００元，沈振盈：下一站３５０元見



《經濟通通訊社記者李可美、馮松興４日報道》「股王」騰訊（００７００）今日隨市失守

４００元，見逾３個月低。騰訊本年１月隨大市破頂高見４７６﹒６元後，升浪便隨之終止。雖

然騰訊股價於３月份下旬放榜前一度嘗試重返該水平，但是高見４７５﹒６元後便調頭向下。即

使公司公布去年度純利大增逾七成，但第四季手機遊戲及個人電腦遊戲業務收入按季倒退，投資

者對其投下不信任一票，且大股東趁高位掟貨作適量減持，令市值曾逾四萬億元的「股王」最終

還是向慘淡的大市投降，今日以３９７﹒６元全日最低位收市，為２０１７年１２月下旬以來最

低。



＊貿易戰加劇，環球科科股全線挫＊



美國總統特朗普一聲開打貿易戰，環球投資者紛紛拋售離場。美國科技股率先下跌，

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｅｓｌａ、Ａｍａｚｏｎ均自高位回落，騰訊亦於公布業績後不敵沽壓，

績後（３月２２日）大跌５％。未幾大股東Ｎａｓｐｅｒｓ以每股４０５元價格配售減持約２％

股份，消息進一步將騰訊推低。截至今日，騰訊再跌穿大股東配售價，並借貿易戰消息插穿

４００元大關，更跌破２月低位３９８元。



＊沈振盈：騰訊短線沽壓將會頗急＊



一直多次強調騰訊走勢轉弱的訊匯證券行政總裁沈振盈，上月２３日接受《經濟通通訊社》

訪問時，已表示跌穿４００元機會很大。對於騰訊今日終於在收市前再度失守大關，沈氏直言，

騰訊短線沽壓將會頗急，下一步有機會低見３５０元至３６０元，不應該趁低吸納。

他解釋，不單止是因為淡友想「屠牛」，而是此前散戶將騰訊股價，瘋狂掃高至近４７７元

歷史新高是不合理。估值過高的情況下，公司卻公布一份不如意的業績，同時大股東亦大手掟貨

，均是導致騰訊急回原因。



＊羅國森：４００元以下買入無妨＊



資深分析員羅國森則昨日（３日）以４０４元買入騰訊，他對《經濟通通訊社》表示，騰訊

於４００元以下一定是吸引水平。只是，由於大市短線現在仍存在不明朗因素，大市氣氛太差之

下，投資者信心不足，故騰訊短線繼續回落在所難免。

被問到是否對騰訊今年度首季業績有信心？羅國森認為一定可睇好。他又認為，長遠而言，

公司只要業績保持到三至四成的增長，則會支持到其重上每股５００元的估值水平。加上中美貿

易戰對騰訊影響近乎零，只要投資者有持有一年以上的準備，４００元以下買入亦無妨。

