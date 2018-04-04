《午市前瞻》港股保持較大波幅，若穿二月份低位或下試２８５８９

《經濟通通訊社４日專訊》美股三大指數昨晚（３日）均反彈逾１％，道指收市升３８９點

，重上二萬四關。港股今日在清明節假期休市前夕，表現比較波動。港股夜期昨日收報

３０１３３點，跌１９點，低水４７點，而ＡＤＲ比例指數升１０１點，港股今早高開６４點報

３０２４４點，之後升幅一度擴至１４８點報３０３２９點。由於大市整體氣氛未全面改善，加

上中美貿易戰憂慮仍在，恆指之後倒跌，最低見３００３３點，午收跌２２點或０﹒０８％，報

３０１５７點，主板成交５２０﹒１７億元。

國指跌１４點或０﹒１２％，報１２１２２點。滬指升２５點或０﹒８０％，報３１６１點

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＊九倉置業表現冠藍籌，藥股鑊氣猛上藥漲一成＊



騰訊（００７００）暫時繼續徘徊於早前大股東掟貨價附近，其持股９％的音樂流媒體公司

Ｓｐｏｔｉｆｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ於美國掛牌上市一度大升，騰訊暫時靠穩，微跌

０﹒６８％，報４０６﹒６元。

九倉置業（０１９９７）獲麥格理續予「買入」評級，股價升２﹒８３％，報５４﹒５元，

暫為升幅最大藍籌。友邦（０１２９９）、港交所（００３８８）則分別升０﹒５９％報

６８﹒１元，及升０﹒８７％午收２５５元。

國務院公布，將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可

獲減稅。消息刺激藥股走上，上海醫藥（０２６０７）升１０﹒５７％，報２４﹒０５元，盤中

高見２４﹒１５元，創２０１５年６月以來高。國藥（０１０９９）高見４５﹒２元創新高，漲

７﹒２４％，報４５﹒１５元。石四藥（０２００５）升４﹒０２％，報７﹒５元。中生製藥（

０１１７７）現升５﹒８２％，報１６﹒７２元。石藥（０１０９３）漲６﹒０９％，報２２﹒

６５元。綠葉製藥（０２１８６）漲８﹒４％，報８﹒７８元。



＊海螺水泥破頂後回吐，李寧認股權獲行使後升＊



多間大行唱好水泥行業，令海螺水泥（００９１４）今早曾破頂，高見４６﹒７元，午收跌

１﹒７４％，報４５﹒２元。金隅集團（０２００９）漲１﹒６２％，報３﹒７６元。

李寧（０２３３１）逾５０萬份購股權於３月２７日至昨日（４月３日）獲行使，行使價４

﹒４４至６﹒３５元之間，昨日急升６％後，暫時再漲４﹒５８％，報８﹒９１元。安踏體育（

０２０２０）跌０﹒８７％，報３９﹒８元。



＊涂國彬：石藥具增長潛力，現價起分三注入貨＊



永豐金融資產管理董事總經理涂國彬對《經濟通通訊社》表示，港股走勢主要看環球和內地

兩方面。目前環球央行和美聯儲局，已陸續完成金融海嘯的善後工作，資金由債市重新流入股市

，貨幣政策正常化增加獲利回吐壓力，因此料股市今年會保持較大波幅。

環球地緣政治和外交風波對市場的影響較短期，投資者相對容易消化。內地經濟增長和人事

變動亦正面，對中國市場保持樂觀，惟波幅會相對大，亦屬正常。

港股在３月份維持３００００至３２０００點範圍調整，每日上落波幅維持在５００至

６００點。涂氏預計，港股若跌穿２月低位２９１２９點，則有可能進一步下試２８５８９點。

醫藥股近日勢強，涂氏表示該板塊股份基本面向好，加上有政策支持，但由於產業鏈闊，業

務種類多，相信在不久將來會出現汰弱留強。內地希望打造像吉利（００１７５）一樣，可以從

行業「走出去」的大型醫藥股，相信石藥（０１０９３）有潛力。

涂氏建議，投資者不必要等到現價再打八折、九折才入市，因為當股價回落，很有可能亦是

「散水」之時。投資者可以考慮分三注入貨，可於現價先買入一部分，待股價進一步上升再加碼

。（ａｌ、ｆｆ）

