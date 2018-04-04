  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/04/2018 12:45

《午市前瞻》港股保持較大波幅，若穿二月份低位或下試２８５８９

　　《經濟通通訊社４日專訊》美股三大指數昨晚（３日）均反彈逾１％，道指收市升３８９點
，重上二萬四關。港股今日在清明節假期休市前夕，表現比較波動。港股夜期昨日收報
３０１３３點，跌１９點，低水４７點，而ＡＤＲ比例指數升１０１點，港股今早高開６４點報
３０２４４點，之後升幅一度擴至１４８點報３０３２９點。由於大市整體氣氛未全面改善，加
上中美貿易戰憂慮仍在，恆指之後倒跌，最低見３００３３點，午收跌２２點或０﹒０８％，報
３０１５７點，主板成交５２０﹒１７億元。
　　國指跌１４點或０﹒１２％，報１２１２２點。滬指升２５點或０﹒８０％，報３１６１點


＊九倉置業表現冠藍籌，藥股鑊氣猛上藥漲一成＊
　　
　　騰訊（００７００）暫時繼續徘徊於早前大股東掟貨價附近，其持股９％的音樂流媒體公司
Ｓｐｏｔｉｆｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ於美國掛牌上市一度大升，騰訊暫時靠穩，微跌
０﹒６８％，報４０６﹒６元。
　　九倉置業（０１９９７）獲麥格理續予「買入」評級，股價升２﹒８３％，報５４﹒５元，
暫為升幅最大藍籌。友邦（０１２９９）、港交所（００３８８）則分別升０﹒５９％報
６８﹒１元，及升０﹒８７％午收２５５元。
　　國務院公布，將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可
獲減稅。消息刺激藥股走上，上海醫藥（０２６０７）升１０﹒５７％，報２４﹒０５元，盤中
高見２４﹒１５元，創２０１５年６月以來高。國藥（０１０９９）高見４５﹒２元創新高，漲
７﹒２４％，報４５﹒１５元。石四藥（０２００５）升４﹒０２％，報７﹒５元。中生製藥（
０１１７７）現升５﹒８２％，報１６﹒７２元。石藥（０１０９３）漲６﹒０９％，報２２﹒
６５元。綠葉製藥（０２１８６）漲８﹒４％，報８﹒７８元。
　　
＊海螺水泥破頂後回吐，李寧認股權獲行使後升＊

　　多間大行唱好水泥行業，令海螺水泥（００９１４）今早曾破頂，高見４６﹒７元，午收跌
１﹒７４％，報４５﹒２元。金隅集團（０２００９）漲１﹒６２％，報３﹒７６元。
　　李寧（０２３３１）逾５０萬份購股權於３月２７日至昨日（４月３日）獲行使，行使價４
﹒４４至６﹒３５元之間，昨日急升６％後，暫時再漲４﹒５８％，報８﹒９１元。安踏體育（
０２０２０）跌０﹒８７％，報３９﹒８元。

＊涂國彬：石藥具增長潛力，現價起分三注入貨＊

　　永豐金融資產管理董事總經理涂國彬對《經濟通通訊社》表示，港股走勢主要看環球和內地
兩方面。目前環球央行和美聯儲局，已陸續完成金融海嘯的善後工作，資金由債市重新流入股市
，貨幣政策正常化增加獲利回吐壓力，因此料股市今年會保持較大波幅。
　　環球地緣政治和外交風波對市場的影響較短期，投資者相對容易消化。內地經濟增長和人事
變動亦正面，對中國市場保持樂觀，惟波幅會相對大，亦屬正常。
　　港股在３月份維持３００００至３２０００點範圍調整，每日上落波幅維持在５００至
６００點。涂氏預計，港股若跌穿２月低位２９１２９點，則有可能進一步下試２８５８９點。
　　醫藥股近日勢強，涂氏表示該板塊股份基本面向好，加上有政策支持，但由於產業鏈闊，業
務種類多，相信在不久將來會出現汰弱留強。內地希望打造像吉利（００１７５）一樣，可以從
行業「走出去」的大型醫藥股，相信石藥（０１０９３）有潛力。
　　涂氏建議，投資者不必要等到現價再打八折、九折才入市，因為當股價回落，很有可能亦是
「散水」之時。投資者可以考慮分三注入貨，可於現價先買入一部分，待股價進一步上升再加碼
。（ａｌ、ｆｆ）

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪04/04/2018
朱李月華:香港經濟基本面良好，貿易戰不可收窄貿易差額
生財有道04/04/2018
【地產帶旺】周邊行業　商機處處
剖析天下04/04/2018
fb引發監管風暴襲科技股
剖析天下04/04/2018
中美貿易再掀風波
國際動態04/04/2018
朱克伯格承認 fb被濫用散播仇恨
生財有道03/04/2018
【貿易開戰】中國加稅128項美產品還擊 豬肉概念股率先受惠漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 25
健康解「迷」
【提防抗藥性】女性食太多雞肉，易令尿道炎無藥醫？
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
中環人 ． 溫天納
中國在貿易戰中的勝算
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
鬆一鬆 ． 通通
【成熟定幼稚】你到底是「真成熟」還是「假成熟」？看了這7張圖片 你就能知道了！ 2
我家私房菜 ． 韋太
【極級滋味】XO醬西蘭花炒鮮魷 2
小薯茶水間
【你看見自己嗎？】疲累、抑鬱、無奈……日本畫家筆下的上班族！ 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
年薪億幾值唔值？穿Burberry的蘋果女魔頭 1
時事要聞
清明創意紙紮品 豪華劏房畀先人放租 1
打工秘笈
【給25+女生】不被世俗束縛！走自己想走的事業愛情路 3
國金與投資 ． 曾廣標
貿易戰持久戰 1
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【生活篇】買艘船，然後在海上過非常生活，你夠膽嗎？ 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【與樓有緣】靠男人不如靠磚頭？ 1
What's On
避無可避的「過渡」？3位青年用影像記錄香港累積的轉變 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
黃金復活？
食療新意思 ． 陳沛思
【經期水腫重5磅?!】木瓜黃豆桂圓雞腳湯 調脾腎去濕腫
女子愛財 ． 唐德玲
正股貴，買騰訊窩輪？
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【超級食物小知識】羽衣甘藍不只是綠色的 齊齊認識甘藍家族成員！ 1
陶冬天下 ． 陶冬
數據門呼喚監管新規 貿易戰需要國內市場 2 新文章
暢所欲妍 ． 屈穎妍
21世紀的藍鳳凰 265
有種生活
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
香港街頭美食
【被譽為東京No.1拉麵！】麵屋一燈香港店推期間限定龍蝦沾麵 5
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
小薯茶水間
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
健康大晒
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 16
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 6
健康Video
【低頭族必學】物理「自」療不花錢，兩招紓緩肩頸痛 2
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【etnet Bonus賞你】淘大商場‧TinBot™鐵寶奇盒x喜喜冰室「喜喜鐵寶」

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 法國波爾多MOULIN HAUT LAROQUE紅酒

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊