德國檢察官表示，已向當地地區法院申請，要求把加泰羅尼亞自治區前主席普伊格德蒙特
（Ｃａｒｌｅｓ Ｐｕｉｇｄｅｍｏｎｔ）引渡回西班牙，預料法院會於數天內作決定。
檢察官指，已就西班牙向普伊格德蒙特發出的歐洲通緝令作深入細緻的審查，並決定向法院
申請引渡令。
德國地區法院可發出引渡令的條件為，該名疑犯所干犯的罪行同樣違反德國法律。檢察官表
示，雖然自６０年代起，德國法律已沒有叛亂罪，但相信普伊格德蒙特的罪名，等同德國法律中
的叛國罪。《香港經濟日報》
04/04/2018 08:21
【加泰自治】德國檢察官要求加泰前主席引渡回西班牙
德國檢察官表示，已向當地地區法院申請，要求把加泰羅尼亞自治區前主席普伊格德蒙特
（Ｃａｒｌｅｓ Ｐｕｉｇｄｅｍｏｎｔ）引渡回西班牙，預料法院會於數天內作決定。
檢察官指，已就西班牙向普伊格德蒙特發出的歐洲通緝令作深入細緻的審查，並決定向法院
申請引渡令。
德國地區法院可發出引渡令的條件為，該名疑犯所干犯的罪行同樣違反德國法律。檢察官表
示，雖然自６０年代起，德國法律已沒有叛亂罪，但相信普伊格德蒙特的罪名，等同德國法律中
的叛國罪。《香港經濟日報》
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