【港匯波動】一年期拆息連升２１天，創１９９２年來最長連漲紀錄

《經濟通通訊社４日專訊》一年期港元同業拆息昨日升破２厘，乃自２００８年以來首次，

今日定盤再升１基點，報２﹒００７８６厘，為連續２１天上漲，創出了彭博１９９２年開始匯

編香港銀行公會相關數據以來的最長連升紀錄。

其餘不同年期港元拆息互有升降，一個月拆息下降３個基點至０﹒９３３２１厘，創出３月

２６日以來最低水平；三個月拆息則升０﹒５個基點至１﹒２１５０８厘。

港元現匯最新報７﹒８４８８兌換１美元；開巿報７﹒８４８５。（ｃｌ）

