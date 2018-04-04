《經濟通通訊社４日專訊》一年期港元同業拆息昨日升破２厘，乃自２００８年以來首次，
今日定盤再升１基點，報２﹒００７８６厘，為連續２１天上漲，創出了彭博１９９２年開始匯
編香港銀行公會相關數據以來的最長連升紀錄。
其餘不同年期港元拆息互有升降，一個月拆息下降３個基點至０﹒９３３２１厘，創出３月
２６日以來最低水平；三個月拆息則升０﹒５個基點至１﹒２１５０８厘。
港元現匯最新報７﹒８４８８兌換１美元；開巿報７﹒８４８５。（ｃｌ）
04/04/2018 14:14
【港匯波動】一年期拆息連升２１天，創１９９２年來最長連漲紀錄
《經濟通通訊社４日專訊》一年期港元同業拆息昨日升破２厘，乃自２００８年以來首次，
今日定盤再升１基點，報２﹒００７８６厘，為連續２１天上漲，創出了彭博１９９２年開始匯
編香港銀行公會相關數據以來的最長連升紀錄。
其餘不同年期港元拆息互有升降，一個月拆息下降３個基點至０﹒９３３２１厘，創出３月
２６日以來最低水平；三個月拆息則升０﹒５個基點至１﹒２１５０８厘。
港元現匯最新報７﹒８４８８兌換１美元；開巿報７﹒８４８５。（ｃｌ）
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