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即市新聞

04/04/2018 19:11

《再戰明天》中港台股市明日因假期休市，美國公布一周失業數據

　　《經濟通通訊社４日專訊》明日，中港台股市因假期休市，港股周五（６日）復市。明日
（５日），歐元區公布生產及零售數據，美國公布一周失業人數。

＊亞特蘭大儲行總裁演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間周五清晨１：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯
蒂克在南佛羅里達大學薩拉索塔分校舉辦的一個活動上就「金融素養」發表演說。
　　１２：００ａｍ，瑞士央行管理委員會候補委員Ｄｅｗｅｔ　Ｍｏｓｅｒ在貨幣市場活動上
發表演說，主題為：「昨日和今日：貨幣及外匯市場的變化」。
　　瑞士央行理事麥席勒在貨幣市場活動上發表演說，主題為「今日和明日：看數字化的未來」

　　周五，新加坡財政部長王瑞杰在世界銀行－新加坡基建金融峰會發表主題演說。
　　同時，東盟（ＡＳＥＡＮ）財長暨央行總裁會議（至４月６日）

＊明日，中港台股市因假期休市＊

　　明日，中港台股市因假期休市。
　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布外資投資日本債券和股票，日本投資海外債券和
股票的資金流向。
　　９：３０ａｍ，澳洲公布２月貿易收支，料貿盈由１０﹒６億澳元收窄至７﹒３億澳元。
　　明午２：００ｐｍ，德國公布２月工廠訂單，月率料由下滑３﹒９％升上１﹒５％。
３：１５ｐｍ，瑞士公布３月消費者物價指數，月率料由０﹒４％降至０﹒２％；年率料由
０﹒６％升上０﹒７％。　　
　　３：５０ｐｍ，法國公布３月服務業採購經理人指數，料由５７﹒４降至５６﹒８；綜合採
購經理人指數料由５７﹒３降至５６﹒２。３：５５ｐｍ，德國公布３月服務業採購經理人指數
，料由５５﹒３降至５４﹒２；綜合採購經理人指數料由５７﹒６降至５５﹒４。

＊歐元區公布生產及零售數據，美公布一周失業人數＊

　　５：００ｐｍ，歐元區公布２月生產者物價指數，月率料由０﹒４％降至持平；年率料維持
於１﹒５％。歐元區公布２月零售銷售，月率料由下滑０﹒１％升上０﹒５％；年率料由
２﹒３％降至２﹒２％。同時，印度公布官方指標利率，料維持於５﹒７５％。
　　７：３０ｐｍ，美國公布Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：３０ｐｍ，加拿大公布２月
國際商品貿易，料貿赤由１９﹒１億加元擴大至２１。同時，美國２月貿易收支，料貿赤由
５６６億美元擴大至５６８億美元。美國同時公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２１﹒５
萬增加至２２﹒５；連續申請失業救濟金人數料由１８７﹒１萬下降至１８４萬。

＊周五，中台股市因假期休市＊

　　周五，中台股市因假期休市。
　　８：３０ａｍ，香港公布３月採購經理人指數。
　　１：００ｐｍ，日本公布２月領先指標，料由１０５﹒６降至１０５﹒５；同時指標料由
１１４﹒９升上１１６﹒１。２：００ｐｍ，德國公布２月工業生產（經季節調整），月率料由
下滑０﹒１％升上０﹒３％。
　　２：４５ｐｍ，法國公布２月貿易收支，料貿赤由５５﹒６億歐元收窄至５３﹒１億歐元。
３：００ｐｍ，瑞士公布３月外匯儲備，料由７３２８億瑞郎增加至７３５８億瑞郎。
　　４：１０ｐｍ，歐元區、法國、德國和意大利同時公布３月零售業採購經理人指數。
（ｈｏ）

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