《再戰明天》中港台股市明日因假期休市，美國公布一周失業數據

《經濟通通訊社４日專訊》明日，中港台股市因假期休市，港股周五（６日）復市。明日

（５日），歐元區公布生產及零售數據，美國公布一周失業人數。



＊亞特蘭大儲行總裁演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間周五清晨１：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯

蒂克在南佛羅里達大學薩拉索塔分校舉辦的一個活動上就「金融素養」發表演說。

１２：００ａｍ，瑞士央行管理委員會候補委員Ｄｅｗｅｔ Ｍｏｓｅｒ在貨幣市場活動上

發表演說，主題為：「昨日和今日：貨幣及外匯市場的變化」。

瑞士央行理事麥席勒在貨幣市場活動上發表演說，主題為「今日和明日：看數字化的未來」

。

周五，新加坡財政部長王瑞杰在世界銀行－新加坡基建金融峰會發表主題演說。

同時，東盟（ＡＳＥＡＮ）財長暨央行總裁會議（至４月６日）



＊明日，中港台股市因假期休市＊



明日，中港台股市因假期休市。

在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布外資投資日本債券和股票，日本投資海外債券和

股票的資金流向。

９：３０ａｍ，澳洲公布２月貿易收支，料貿盈由１０﹒６億澳元收窄至７﹒３億澳元。

明午２：００ｐｍ，德國公布２月工廠訂單，月率料由下滑３﹒９％升上１﹒５％。

３：１５ｐｍ，瑞士公布３月消費者物價指數，月率料由０﹒４％降至０﹒２％；年率料由

０﹒６％升上０﹒７％。

３：５０ｐｍ，法國公布３月服務業採購經理人指數，料由５７﹒４降至５６﹒８；綜合採

購經理人指數料由５７﹒３降至５６﹒２。３：５５ｐｍ，德國公布３月服務業採購經理人指數

，料由５５﹒３降至５４﹒２；綜合採購經理人指數料由５７﹒６降至５５﹒４。



＊歐元區公布生產及零售數據，美公布一周失業人數＊



５：００ｐｍ，歐元區公布２月生產者物價指數，月率料由０﹒４％降至持平；年率料維持

於１﹒５％。歐元區公布２月零售銷售，月率料由下滑０﹒１％升上０﹒５％；年率料由

２﹒３％降至２﹒２％。同時，印度公布官方指標利率，料維持於５﹒７５％。

７：３０ｐｍ，美國公布Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：３０ｐｍ，加拿大公布２月

國際商品貿易，料貿赤由１９﹒１億加元擴大至２１。同時，美國２月貿易收支，料貿赤由

５６６億美元擴大至５６８億美元。美國同時公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２１﹒５

萬增加至２２﹒５；連續申請失業救濟金人數料由１８７﹒１萬下降至１８４萬。



＊周五，中台股市因假期休市＊



周五，中台股市因假期休市。

８：３０ａｍ，香港公布３月採購經理人指數。

１：００ｐｍ，日本公布２月領先指標，料由１０５﹒６降至１０５﹒５；同時指標料由

１１４﹒９升上１１６﹒１。２：００ｐｍ，德國公布２月工業生產（經季節調整），月率料由

下滑０﹒１％升上０﹒３％。

２：４５ｐｍ，法國公布２月貿易收支，料貿赤由５５﹒６億歐元收窄至５３﹒１億歐元。

３：００ｐｍ，瑞士公布３月外匯儲備，料由７３２８億瑞郎增加至７３５８億瑞郎。

４：１０ｐｍ，歐元區、法國、德國和意大利同時公布３月零售業採購經理人指數。

（ｈｏ）

