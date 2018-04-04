《小傳日記》貿易戰升級，香江插得急；ＱＱ終失守，好友眼濕濕！

《小傳日記》中美貿易開戰之後，香江同花旗國魚缸嘅走勢真係難估到暈。你以為佢會急跌

，偏偏就倒升畀你睇，你以為會反彈，偏偏就表演插水零水花，缸友們都叫苦連天。

噚晚（３日）花旗魚缸急急反彈３８９點，香江今早高開６４點後就頭也不回向下插，收市

前阿爺正式反擊，決定對花旗國５００億美金商品加徵關稅，淡友即時加重兵力進攻，魚缸即時

上演驚心動魄的一幕！就係股王ＱＱ（００７００）喺４００蚊嘅血肉長城再被攻陷，仲驚見

３９７﹒６銀逾三個月新低，形勢告急！

一班祖國錢莊都成為淡友攻擊對象，建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行

（０３９８８）齊齊唔見３至４巴仙，嚇到大市以全日最低位完場，急瀉６６１點至或２﹒２巴

仙，收２９５１８，距離２月９號最低位２９１２９點只差３８９點。國指都跣低２７９點報

１１８５７。唯一慶幸嘅係，全日成交又唔算特別多，只有約１０９０億銀，不過缸友們都要綁

好安全帶了。



＊ＱＱ穿四百缸友好驚嚇，回Ａ有睇頭長飛走勢牛＊



ＱＱ滿身傷痕，回想起上月下旬，缸友滿心期待佢份成績表公布後，大股東竟然就喺呢個時

候掟貨，搞到唔少缸友中晒伏，加上後來侵侵發動貿易戰，重磅藍戰士基本上都無咩運行。花旗

國科技股插水，ＱＱ喺低位反彈咗兩日之後再次碌返落嚟。

雖然噚日花旗國魚缸跳彈床，ＱＱ同誠哥有份投資嘅音樂串流平台Ｓｐｏｔｉｆｙ正式入花

旗國魚缸，表現勝孖屐預期，但ＱＱ今日都身受重傷，到咗下晝仲愈跌愈多，再度跌穿南非大股

東Ｎａｓｐｅｒｓ掟貨配售價４０５蚊。埋單前神州諗住擴大貿易戰戰火，缸友即時走為上著，

ＱＱ四百大關紅血長城頓時土崩瓦解，最後更以全日最低位３９７﹒６銀埋單，跣低近３巴仙，

創逾３個月低位添呀。

雖然中移動（００９４１）經已被缸友視為公用股，但佢嘅防守力真係相當弱雞，今年年頭

高見８４﹒０５銀後就一直「瀡滑梯」，喺上月尾仲一度跌穿７０蚊，低見６９﹒６５銀。之後

中移動曾反彈超過３巴仙，但升勢只係過眼雲煙，好快又被缸友掟貨，今日更急插近３巴仙，報

７０﹒４５銀，睇嚟７０蚊關都危危乎。

另一邊廂，跟神州三大電訊商搵食嘅長飛光纖（０６８６９）近排公布咗佢回歸Ａ場嘅最新

進展，集資２０億人仔，發行７５７９萬股Ａ股。雖然中證監仲未同意佢返娘家，但缸友仍然照

掃貨，全日逆市彈起超過半成，報３８﹒５銀。

「手機設備孖寶」瑞聲（０２０１８）同舜宇（０２３８２）齊齊再插水，分別跌近６巴仙

及４巴仙，收１３４﹒６銀及１３８﹒１銀，瑞聲更成為表現最差嘅藍戰。



＊藥佬又發威阿爺送大禮，綠葉跳得勁街坊亦跟升＊



中美貿易戰持續發酵，醫藥股繼續成為資金避難所，再加上阿爺送上好消息，缸友就更加放

心瘋狂掃貨。國務院宣布，將會落實仿製藥企稅收優惠，如果符合條件嘅公司都可以獲減稅。一

班醫藥佬開心到飛起，升得最勁嘅係綠葉製藥（０２１８６），曾見８﹒８７銀創近三年高，埋

單都有近７巴仙落袋收８﹒６５銀；

緊隨其後嘅有藥明生物（０２２６９）、上醫（０２６０７）、國藥（０１０９９）同埋石

藥（０１０９３），全部都有３至逾６巴仙升幅，當中石藥仲係資金淨流入最多嘅魚毛，後市可

以睇高一線喎。



＊神州磚頭佬早市曾造好，港股遭追擊內房冇奇跡＊



除咗醫藥佬逆市跑出外，魚缸今朝仲喺維持約一百點上上落落嘅時候，其實多位神州磚頭佬

都曾經發力彈起，中海外（００６８８）仲曾經跑贏同行，彈上２８﹒１５銀重上十天線同廿天

線，可惜之後敵不過大市急挫，最終中海外要倒跌１巴仙收報２７﹒０５銀。潤地

（０１１０９）亦曾跟隨其後領漲藍籌，高見２９﹒３５銀，可惜未能抵擋大市急挫嘅影響，收

跌近２巴仙，埋單報２８銀。

原來推動神州磚頭佬一度跑出嘅，係因為今年神州磚頭佬首季銷情理想，當中碧桂園

（０２００７）以１８７８﹒４億銀人仔嘅合約銷售稱王，按年增７８巴仙，碧桂園一度重上十

天線，最終收跌逾２巴仙，報１５﹒５２銀；銷量排名第二嘅恆大（０３３３３）則收跌近３巴

仙，報２３﹒８銀；力保三甲最後一席位嘅萬科企業（０２２０２）則跌２巴仙收報３４﹒６銀

，見到咁多位神州磚頭佬升幅全消，實在痛心！



＊華晨飛上天東航落地行，金界要損手績後沽壓大＊



至於搭尾班車派成績表嘅魚毛中，華晨（０１１１４）上星期績後急挫超過１２巴仙，今日

喺大行護航下起舞飛揚，最高見１６﹒９銀，瑞銀雖然輕微降低對華晨嘅「他屐」至２１銀，但

仍較現價高２８巴仙，調升至「掃貨」評級，華晨最終於跌市中企穩，升超過４巴仙報１６﹒５

銀。

東航（００６７０）就冇咁好彩，雖然上年賺多４１巴仙，但咁大間大行共齊齊唱淡，當中

匯證「他屐」更降至低於現價嘅５銀，更予「掟貨」評級，東航最終收跌５巴仙，報５﹒６１銀

。

同樣遭唱淡嘅仲有金界（０３９１８），雖然公司首季賭收大增１﹒８１倍，帶動股份噚日

（３日）升近６％巴仙破頂，但今即被大摩降評，由「掃貨」下調至「持平」，不過「他屐」就

由８﹒２銀上調至８﹒５銀，金界今日失守８銀關口，低見７﹒７銀，最終以近全日最低位７﹒

７１銀收市，跌逾１０巴仙。請請！



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