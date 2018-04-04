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04/04/2018 16:12

騰訊穿４００關，中美貿易戰升溫，港股急挫６６１點收２９５１８

　　《經濟通通訊社４日專訊》美股三大指數昨晚（３日）均反彈逾１％，道指更收升３８９點
，重上二萬四關口。可惜港股今日在假期前夕表現波動，雖然今早高開６４點報３０２４４點，
但隨後輕微反覆上落，午後在騰訊（００７００）跌幅擴大、內銀股亦走弱下，國務院公布對美
國５００億美元原產美國大豆、汽車、飛機、化工品、威士忌酒等１４類商品加徵關稅，中美貿
易戰升溫，港股最終以全日最低位２９５１８點收市，挫６６１點或２﹒１９％，主板成交
１０９０﹒３５億，較上交易日少６﹒５％。
　　國指跌２７９點或２﹒３０％，報１１８５７點。滬指跌５點或０﹒１８％，報３１３１點


＊瑞聲瀉近６％最差藍籌，內銀全線跌建行挫約４％＊
　　
　　騰訊持股９％的音樂流媒體公司Ｓｐｏｔｉｆｙ於美國掛牌上市一度大升，騰訊早段曾力保
升勢，可惜午後急劇走低，不但插穿大股東掟貨價４０５元，沽壓下更跌穿４００元，最終以近
全日低位３９７﹒６元收市，大跌２﹒８８％％。
　　內銀午後急挫令港股跌幅大，建行（００９３９）跌３﹒８２％，報７﹒８１元；中行
（００９９８）跌２﹒１９％，報５﹒３７元；工行（０１３９８）跌３﹒５２％，報６﹒５８
元；招行（０３９６８）跌４﹒２８％，報３１﹒３元，為表現最差國指成分股；中行
（０３９８８）跌２﹒８２％，報４﹒１４元。
　　其他重磅股方面，友邦（０１２９９）跌１﹒６２％，報６６﹒６元；港交所
（００３８８）跌１﹒５％，報２４９元；匯控（００００５）跌１﹒５６％，報７２﹒４元。
　　九倉置業（０１９９７）獲麥格理續予「買入」評級，股價逆市升２﹒０７％，高見
５４﹒６５元，收報５４﹒１元，為唯一錄得升幅的藍籌股。瑞聲科技（０２０１８）今低見
１３４元，收跌５﹒８７％，報１３４﹒６元，為跌幅最大藍籌；舜宇光學（０２３８２）跌
３﹒９６％報１３８﹒１元。

＊醫藥股逆市企穩仿製藥獲減稅，內房午後升幅全消＊

　　國務院公布，將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可
獲減稅。消息刺激藥股走上，上海醫藥（０２６０７）升５﹒７４％，報２３元，盤中高見
２４﹒２５元，創２０１５年６月以來高；國藥（０１０９９）高見４５﹒６５元創新高，漲
５﹒５８％，報４４﹒４５元；石藥（０１０９３）漲３﹒２８％，報２２﹒０５元。
　　內房在大市跌幅擴大至逾３００點前一度走強，領漲藍籌，當中中海外（００６８８）一度
高見２８﹒１５元，重上十天線（２７﹒８６元）及二十天線（２７﹒８１元），惟大市弱勢下
升幅全消，最終收報２７﹒０５元，跌１﹒１０％。同系潤地（０１１０９）亦曾高見
２９﹒３５元，可惜最終跌１﹒７５％收市，報２８元；碧桂園（０２００７）跌２﹒３９％，
報１５﹒５２元；恆大（０３３３３）跌２﹒８６％，報２３﹒８元。（ｇｌ）

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