騰訊穿４００關，中美貿易戰升溫，港股急挫６６１點收２９５１８

《經濟通通訊社４日專訊》美股三大指數昨晚（３日）均反彈逾１％，道指更收升３８９點

，重上二萬四關口。可惜港股今日在假期前夕表現波動，雖然今早高開６４點報３０２４４點，

但隨後輕微反覆上落，午後在騰訊（００７００）跌幅擴大、內銀股亦走弱下，國務院公布對美

國５００億美元原產美國大豆、汽車、飛機、化工品、威士忌酒等１４類商品加徵關稅，中美貿

易戰升溫，港股最終以全日最低位２９５１８點收市，挫６６１點或２﹒１９％，主板成交

１０９０﹒３５億，較上交易日少６﹒５％。

國指跌２７９點或２﹒３０％，報１１８５７點。滬指跌５點或０﹒１８％，報３１３１點

。



＊瑞聲瀉近６％最差藍籌，內銀全線跌建行挫約４％＊



騰訊持股９％的音樂流媒體公司Ｓｐｏｔｉｆｙ於美國掛牌上市一度大升，騰訊早段曾力保

升勢，可惜午後急劇走低，不但插穿大股東掟貨價４０５元，沽壓下更跌穿４００元，最終以近

全日低位３９７﹒６元收市，大跌２﹒８８％％。

內銀午後急挫令港股跌幅大，建行（００９３９）跌３﹒８２％，報７﹒８１元；中行

（００９９８）跌２﹒１９％，報５﹒３７元；工行（０１３９８）跌３﹒５２％，報６﹒５８

元；招行（０３９６８）跌４﹒２８％，報３１﹒３元，為表現最差國指成分股；中行

（０３９８８）跌２﹒８２％，報４﹒１４元。

其他重磅股方面，友邦（０１２９９）跌１﹒６２％，報６６﹒６元；港交所

（００３８８）跌１﹒５％，報２４９元；匯控（００００５）跌１﹒５６％，報７２﹒４元。

九倉置業（０１９９７）獲麥格理續予「買入」評級，股價逆市升２﹒０７％，高見

５４﹒６５元，收報５４﹒１元，為唯一錄得升幅的藍籌股。瑞聲科技（０２０１８）今低見

１３４元，收跌５﹒８７％，報１３４﹒６元，為跌幅最大藍籌；舜宇光學（０２３８２）跌

３﹒９６％報１３８﹒１元。



＊醫藥股逆市企穩仿製藥獲減稅，內房午後升幅全消＊



國務院公布，將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可

獲減稅。消息刺激藥股走上，上海醫藥（０２６０７）升５﹒７４％，報２３元，盤中高見

２４﹒２５元，創２０１５年６月以來高；國藥（０１０９９）高見４５﹒６５元創新高，漲

５﹒５８％，報４４﹒４５元；石藥（０１０９３）漲３﹒２８％，報２２﹒０５元。

內房在大市跌幅擴大至逾３００點前一度走強，領漲藍籌，當中中海外（００６８８）一度

高見２８﹒１５元，重上十天線（２７﹒８６元）及二十天線（２７﹒８１元），惟大市弱勢下

升幅全消，最終收報２７﹒０５元，跌１﹒１０％。同系潤地（０１１０９）亦曾高見

２９﹒３５元，可惜最終跌１﹒７５％收市，報２８元；碧桂園（０２００７）跌２﹒３９％，

報１５﹒５２元；恆大（０３３３３）跌２﹒８６％，報２３﹒８元。（ｇｌ）

