《鍾之日記》中美針鋒相對，股匯難逃下跌

《鍾之日記》４月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿易戰繼續交鋒，戰況愈發激烈。中國決定自４月２日起，對原產於美國的１２８項進

口商品中止關稅減讓義務，當中，水果及製品等１２０項進口商品加徵關稅稅率為１５％，對豬

肉及製品等８項進口商品加徵關稅稅率為２５％。

４月３日晚，美國公布擬對華３０１調查加徵額外關稅２５％建議清單，劍指中國科技業，

清單包含約１３００個獨立關稅項目，價值約５００億美元，涉及航空航天、信息和通信技術、

機器人和機械等行業。

今日下午，中國強勢還擊，決定對原產於美國的大豆、汽車、飛機、化工品、威士忌酒等

１０６項商品加徵２５％的關稅。實施日期將視美國政府對中國商品加徵關稅實施情況，另行公

布。

消息公布後，本已下跌的香江魚缸跌勢加大，在岸、離岸人民幣亦一度受累跌穿６﹒２９。

美國股指期貨亦率先擴大跌幅，美股飛機、汽車板塊在盤前更大跌。



＊香江失三萬，滬指三連跌＊



香江魚缸雖然今早高開６４點報３０２４４點，但午後在中美貿易戰升溫、騰訊

（００７００）跌幅擴大、內銀股走弱之下，港股最終以全日最低位２９５１８點收市，挫

６６１點或２﹒１９％，主板成交１０９０﹒３５億，較上交易日少６﹒５％。

祖國股市三連跌，美國公布對華產品加徵關稅清單，劍指中國科技業，深圳創業板大幅跑輸

，收跌１﹒９％，報１８３６﹒８１點。滬綜指高開午後急轉直下，尾市更要倒跌，最終收市跌

０﹒１８％，報３１３１﹒１１點。因應清明節假期，Ａ股５日－６日休市。本周三個交易日，

滬綜指三連跌，累跌１﹒２％。假期前夕，今日成交４７２０億元人民幣，較上日減２％。



＊騰訊失守４００關，舜宇瑞聲受壓＊



美國加徵關稅建議清單，劍指中國科技業。科技股今日隨即顯著受壓，騰訊逐級向下，最終

失守４００元大關，全日挫２﹒９％收報３９７﹒６元；舜宇（０２３８２）早段曾漲近３％破

廿天線，其後隨市倒跌４％收市，收報１３８﹒１元，瑞聲（０２０１８）更急挫５﹒９％；軟

件股表現更差，比亞迪電子（００２８５）遭瑞信降目標價，股價插水９﹒１％，中軟國際

（００３５４）挫６﹒５％，金山軟件（０３８８８）挫３﹒４％，金蝶（００２６８）挫

３﹒９％。



＊美國飛機加關稅，東航南航急挫５％＊



航空板塊接連有壞消息夾擊，首先是中國決定對美國飛機加徵２５％關稅，第二是人民幣急

跌，東航（００６７０）隨市偏軟，加上有多間大行唱淡，全日最終跌４﹒９％，收報５﹒６１

元，南航（０１０５５）跌５﹒５％，國航（００７５３）跌３﹒４％。



＊仿製藥企稅收優惠將落實，藥明生物、國藥控股齊破頂＊



國務院表示，將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可

獲減稅。

醫藥股升勢未止，朗生醫藥（００５０３）表現最亮麗，一度大漲１２％，重上５０天線，

收市升７﹒２％，報１﹒３４元。綠葉製藥（０２１８６）及藥明生物（０２２６９）均漲逾６

％。其中，綠葉製藥見近３年高位，藥明生物更創上市收高。上海醫藥（０２６０７）一度重上

２４元水平，收報２３元，漲５﹒７％。國藥控股（０１０９９）同樣破頂，收升５﹒６％，報

４５﹒６５元。

三生製藥（０１５３０）漲４％，石藥集團（０１０９３）、白雲山（００８７４）及中國

中藥（００５７０）均漲逾３％。

另外，醫藥Ａ股亦造好，共１５隻個股收漲停。



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