  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/04/2018 10:06

【聚焦數據】３月財新服務業ＰＭＩ創４個月低，報５２﹒３遜預期

　　《經濟通通訊社４日專訊》財新中國公布，３月財新中國服務業經營活動指數ＰＭＩ錄得
５２﹒３，較２月大幅回落１﹒９個百分點，為四個月最低點，並較預期的５４﹒５遜色，亦低
於長期均值，反映中國服務業活動擴張速度進一步放緩。
　　數據與官方服務業ＰＭＩ一致，國家統計局公布的服務業商務活動指數為５３﹒６，按月回
落０﹒２個百分點。
　　受經營活動擴張步伐放緩的影響，３月服務業新業務增速下滑至五個月低點。而受經營活動
與新訂單增速放緩影響，中國服務業用工增速下滑至１９個月來最低，服務業平均投入成本壓力
則繼續放緩。
　　不過，中國企業對未來１２個月的前景信心度輕微加強，升至九個月來最高水平。其中，製
造業企業信心度改善至一年來最高水平，服務業企業樂觀度則降至六個月來最低點。
　　財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，３月財新中國ＰＭＩ顯示製造業需
求狀況仍較穩定，服務業需求狀況則明顯降溫，中國經濟呈現出邊際上的走弱。

＊財新中國綜合ＰＭＩ進一步回落＊

　　財新中國上日（３日）公布，製造業ＰＭＩ降至５１，計及服務業ＰＭＩ，３月財新中國綜
合ＰＭＩ進一步回落，錄得５１﹒８，下滑１﹒５個百分點，顯示產出僅有小幅增長。（ｋｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪04/04/2018
朱李月華:香港經濟基本面良好，貿易戰不可收窄貿易差額
生財有道04/04/2018
【地產帶旺】周邊行業　商機處處
剖析天下04/04/2018
fb引發監管風暴襲科技股
剖析天下04/04/2018
中美貿易再掀風波
國際動態04/04/2018
朱克伯格承認 fb被濫用散播仇恨
生財有道03/04/2018
【貿易開戰】中國加稅128項美產品還擊 豬肉概念股率先受惠漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 25
健康解「迷」
【提防抗藥性】女性食太多雞肉，易令尿道炎無藥醫？
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
中環人 ． 溫天納
中國在貿易戰中的勝算
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
鬆一鬆 ． 通通
【成熟定幼稚】你到底是「真成熟」還是「假成熟」？看了這7張圖片 你就能知道了！ 2
我家私房菜 ． 韋太
【極級滋味】XO醬西蘭花炒鮮魷 2
小薯茶水間
【你看見自己嗎？】疲累、抑鬱、無奈……日本畫家筆下的上班族！ 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
年薪億幾值唔值？穿Burberry的蘋果女魔頭 1
時事要聞
清明創意紙紮品 豪華劏房畀先人放租 1
打工秘笈
【給25+女生】不被世俗束縛！走自己想走的事業愛情路 3
國金與投資 ． 曾廣標
貿易戰持久戰 1
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【生活篇】買艘船，然後在海上過非常生活，你夠膽嗎？ 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【與樓有緣】靠男人不如靠磚頭？ 1
What's On
避無可避的「過渡」？3位青年用影像記錄香港累積的轉變 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
黃金復活？
食療新意思 ． 陳沛思
【經期水腫重5磅?!】木瓜黃豆桂圓雞腳湯 調脾腎去濕腫
女子愛財 ． 唐德玲
正股貴，買騰訊窩輪？
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【超級食物小知識】羽衣甘藍不只是綠色的 齊齊認識甘藍家族成員！ 1
著數速遞
【GU週年祭！】職場女孩購衣清單 $59起入貨百搭春日服飾
暢所欲妍 ． 屈穎妍
21世紀的藍鳳凰 265
有種生活
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
香港街頭美食
【被譽為東京No.1拉麵！】麵屋一燈香港店推期間限定龍蝦沾麵 5
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
小薯茶水間
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
健康大晒
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 16
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 6
健康Video
【低頭族必學】物理「自」療不花錢，兩招紓緩肩頸痛 2
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【etnet Bonus賞你】淘大商場‧TinBot™鐵寶奇盒x喜喜冰室「喜喜鐵寶」

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 法國波爾多MOULIN HAUT LAROQUE紅酒

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊