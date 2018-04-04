【聚焦數據】３月財新服務業ＰＭＩ創４個月低，報５２﹒３遜預期

《經濟通通訊社４日專訊》財新中國公布，３月財新中國服務業經營活動指數ＰＭＩ錄得

５２﹒３，較２月大幅回落１﹒９個百分點，為四個月最低點，並較預期的５４﹒５遜色，亦低

於長期均值，反映中國服務業活動擴張速度進一步放緩。

數據與官方服務業ＰＭＩ一致，國家統計局公布的服務業商務活動指數為５３﹒６，按月回

落０﹒２個百分點。

受經營活動擴張步伐放緩的影響，３月服務業新業務增速下滑至五個月低點。而受經營活動

與新訂單增速放緩影響，中國服務業用工增速下滑至１９個月來最低，服務業平均投入成本壓力

則繼續放緩。

不過，中國企業對未來１２個月的前景信心度輕微加強，升至九個月來最高水平。其中，製

造業企業信心度改善至一年來最高水平，服務業企業樂觀度則降至六個月來最低點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，３月財新中國ＰＭＩ顯示製造業需

求狀況仍較穩定，服務業需求狀況則明顯降溫，中國經濟呈現出邊際上的走弱。



＊財新中國綜合ＰＭＩ進一步回落＊



財新中國上日（３日）公布，製造業ＰＭＩ降至５１，計及服務業ＰＭＩ，３月財新中國綜

合ＰＭＩ進一步回落，錄得５１﹒８，下滑１﹒５個百分點，顯示產出僅有小幅增長。（ｋｌ）

