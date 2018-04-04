【貿易開戰】中國立即將美方做法訴諸世貿組織爭端解決機制

《經濟通通訊社４日專訊》中國常駐世貿組織代表團大使張向晨發表聲明稱，美國發布擬加

關稅清單，蓄意嚴重違反世貿組織最基本、最核心的最惠國待遇、關稅約束等規則和紀律，是典

型的單邊主義和貿易保護主義行徑。中方會立即將美方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。

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