【貿易開戰】中國擬對美５００億美元商品加徵關稅，包括大豆飛機

《經濟通通訊社４日專訊》國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的大豆、汽車、飛機

、化工品、威士忌酒等１４類１０６項商品加徵２５％的關稅。實施日期將視美國政府對中國商

品加徵關稅實施情況，另行公布。

擬加徵關稅的飛機為：空載重量超過１５０００公斤，但不超過４５０００公斤的飛機及其

他航空器。（ｃｔ）

