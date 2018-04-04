《經濟通通訊社４日專訊》國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的大豆、汽車、飛機
、化工品、威士忌酒等１４類１０６項商品加徵２５％的關稅。實施日期將視美國政府對中國商
品加徵關稅實施情況，另行公布。
擬加徵關稅的飛機為：空載重量超過１５０００公斤，但不超過４５０００公斤的飛機及其
他航空器。（ｃｔ）
04/04/2018 15:52
【貿易開戰】中國擬對美５００億美元商品加徵關稅，包括大豆飛機
《經濟通通訊社４日專訊》國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的大豆、汽車、飛機
、化工品、威士忌酒等１４類１０６項商品加徵２５％的關稅。實施日期將視美國政府對中國商
品加徵關稅實施情況，另行公布。
擬加徵關稅的飛機為：空載重量超過１５０００公斤，但不超過４５０００公斤的飛機及其
他航空器。（ｃｔ）
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