《經濟通通訊社４日專訊》以新加坡為基地的醫療保健行業專業承建商ＨＫＥ（０１７２６
）今日（４日）中午公開發售截止認購，孖展則於昨日（３日）截止，根據四間券商數據顯示，
其孖展錄得近
４２﹒７２億元，相等於獲逾３８７倍超購。
ＨＫＥ計劃按每股０﹒４５至０﹒５５元發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發
售，集資規模９０００萬至１﹒１億元。以每手５０００股計算，入場費為２７７７﹒７１元。
股份將於明日定價，４月１８日主板掛牌。（ｇｌ）
04/04/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】ＨＫＥ（０１７２６）截孖展，傳獲３８７倍超購
《經濟通通訊社４日專訊》以新加坡為基地的醫療保健行業專業承建商ＨＫＥ（０１７２６
）今日（４日）中午公開發售截止認購，孖展則於昨日（３日）截止，根據四間券商數據顯示，
其孖展錄得近
４２﹒７２億元，相等於獲逾３８７倍超購。
ＨＫＥ計劃按每股０﹒４５至０﹒５５元發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發
售，集資規模９０００萬至１﹒１億元。以每手５０００股計算，入場費為２７７７﹒７１元。
股份將於明日定價，４月１８日主板掛牌。（ｇｌ）
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