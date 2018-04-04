【ＩＰＯ反應】ＨＫＥ（０１７２６）截孖展，傳獲３８７倍超購

《經濟通通訊社４日專訊》以新加坡為基地的醫療保健行業專業承建商ＨＫＥ（０１７２６

）今日（４日）中午公開發售截止認購，孖展則於昨日（３日）截止，根據四間券商數據顯示，

其孖展錄得近

４２﹒７２億元，相等於獲逾３８７倍超購。

ＨＫＥ計劃按每股０﹒４５至０﹒５５元發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發

售，集資規模９０００萬至１﹒１億元。以每手５０００股計算，入場費為２７７７﹒７１元。

股份將於明日定價，４月１８日主板掛牌。（ｇｌ）

