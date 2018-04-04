《日入而息》騰訊跌穿四百關後市看淡，貿易戰升溫港股挫６６１點

《今天重點》﹡中國擬對美５００億美元商品加徵關稅，包括大豆飛機；美國宣布對華關稅

清單，涵蓋工業、醫藥及科技行業等

﹡中國強勢反擊，人幣即期收跌１５５點子，穿６﹒３

﹡騰訊隨市失守４００元，沈振盈：下一站３５０元見

﹡朱李月稱稱香港經濟基本面良好，貿易戰不可收窄貿易差額；畢業後就置業

是天方夜譚，夾心及中產最辛苦

﹡港鐵：試行高鐵偏離路軌因路軌承托工字鐵微彎，將向政府交報告



《即日市況》﹡騰訊穿４００關，中美貿易戰升溫，港股急挫６６１點收２９５１８



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％，美徵稅清單劍指科技業創板挫２％



《美元匯價》﹡市場續關注貿易糾紛發展，避險需求難回落；歐元最新報１﹒２２７８╱７

９，日圓最新報１０６﹒１２╱１４



《公司業績》﹡酷派（０２３６９）２０１６年度盈轉虧近４４億元，蝕讓資產拖累



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）公布高鐵昨晚試運後列車尾卡部分車輪偏離路軌

﹡漢能薄膜發電（００５６６）為達到第二個復牌條件，已向證監會提交披露

文件

﹡綠領（０００６１）與聯合國訂備忘錄，發展可持續木薯產業

﹡鐵江現貨（０１０２９）上月創下１８﹒５萬噸鐵精礦最高月銷量

﹡鷹力（００９０１）擬合作發起１０億元人民幣新能源投資基金

﹡建鵬（０１７２２）獲授建築工程合約意向書，料涉２﹒４５億澳門元

﹡金地商置（００５３５）３月合約銷售額同比跌２３％至近３５億元人民幣

﹡合和實業（０００５４）完成出售合和公路基建６６﹒６９％股權

﹡區塊鏈集團（００３６４）將向韓忠貿易分銷１２萬件加密貨幣計算機

﹡山東國信（０１６９７）獲批以固有資產從事股權投資業務

﹡香港建設（００１９０）對今年毛利率有信心，將加大槓桿以收購

﹡當代置業（０１１０７）３月份合約銷售額按年升６﹒４％

﹡中再保（０１５０８）現時ＲＯＥ偏低，壽險牌一直在戰略規劃中

﹡區塊鏈（００３６４）擬投資１８６１萬元設加密貨幣區塊鏈設備生產線

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）收購先進封裝設備供應商

﹡ｅ－ＫＯＮＧ（００５２４）組合營開發四川宜賓特色文化小鎮項目

﹡ＩＤＧ能源（００６５０）購５０００萬美元結構性票據，另訂石油對沖協

議

﹡力寶華潤（００１５６）料年度財務工具公平值虧損逾４０００萬元

﹡金輪天地（０１２３２）近３﹒７億元人民幣競得南京市土地

﹡阿里軟銀斥３５億投資印度電商Ｐａｙｔｍ

﹡建發（０１９０８）逾１億元人民幣向控股股東購兩間物業管理公司

﹡紅星美凱龍（０１５２８）今早起暫停股份買賣，待發回購股份公布

﹡美瑞健康（０２３２７）首批配售３１２０萬股失效

﹡美麗中國（００７０６）投資廢舊輪胎業務訂框架協議

﹡區塊鏈（００３６４）擬韓國組合營於全球經營加密貨幣數據中心

﹡富一國際（０１４７０）執董及聯席行政總裁賀光銳辭任

﹡華置（００１２７）及陳凱韻共持有恆大（０３３３３）約８％股權

﹡滇池水務（０３７６８）向昆明公交委託貸款３億元人民幣





《國企紅籌》﹡大唐發電（００９９１）重組改革已進入快車道，惟未有具體訊息；煤價有

緩慢下行趨勢，每月調整長協煤價格

﹡五菱汽車（００３０５）合營傳動系統銷售公司，注資６９００萬元人民幣

﹡東航（００６７０）燃油價格料再上升，貿易戰或影響飛機引進計劃

﹡越秀地產（００１２３）設３０億美元有擔保中期票據計劃

﹡中國聯通獲批於緬甸開展國際通信業務

﹡首創環境（０３９８９）杭州生物燃料項目進入生產試運營階段

﹡東風汽車（００４８９）上月乘用車銷量按年升１﹒３４％

﹡洛鉬（０３９９３）貿易戰無直接影響，就剛果新礦業法與政府對話

﹡東北電氣（０００４２）集團Ａ股連跌三日，大股東沒作出買賣

﹡中州證券（０１３７５）與駐馬店市政府簽訂３年合作協議

﹡中鋁國際（０２０６８）發行１０億元人民幣超短期融資券

﹡綠色動力環保（０１３３０）與北京水晶石數字科技簽訂展覽工程影片製作

協議



《神州民企》﹡博耳電力（０１６８５）中標６４５３萬元人民幣工程合同

﹡新城發展（０１０３０）回購１４０萬股，涉９０４萬元

﹡力高集團（０１６２２）首三個月合約銷售按年增１２％

﹡中滔環保（０１３６３）控股股東增持０﹒０６％股本

﹡飛魚科技（０１０２２）控股股東增持５６﹒４萬股，涉資逾４３萬元

﹡時代中國（０１２３３）首三個月累計合同銷售額近１０８億，按年升六成

﹡啟迪國際（００８７２）與運滿滿合作，共建國家智能網聯汽車創新中心

﹡景瑞控股（０１８６２）控股股東每股３﹒１５５元增持２０萬股

﹡融創（０１９１８）重啟發債，融創房地產擬於深交所發債８０億

﹡恆鼎實業（０１３９３）３月原煤及精煤產量分別升６１％及９１％

﹡三一國際（００６３１）簽訂１億元人民幣貸款協議，年利率５﹒３％



《中國要聞》﹡３月財新服務業ＰＭＩ創４個月低，報５２﹒３遜預期

﹡國務院任命郭樹清為銀保監主席；國務院任命王兆星、陳文輝等７人為銀保

監會副主席

﹡報道指北京醞釀限競房新政，有意與共有產權房掛勾

﹡「今日頭條」「快手」傳播有違道德節目遭嚴肅處理

﹡美團點評確認全資收購摩拜，摩拜管理團隊將保持不變

﹡深圳擬對新能源汽車首１小時免收停車費

﹡發改委表示生豬價格跌逾３３％，養殖場要增強風險意識；發改委批復建設

新疆煤礦項目，投資３３﹒５５億元人民幣

﹡滴滴外賣表示在無錫佔據三分一市場份額，將拓更多城市

﹡外匯局表示防範化解跨境資本流動風險，維護市場穩健

﹡銀保監會表示降國有企業槓桿率，推動銀行資產「回表」；銀保監會表示引

入行業風險救助基金是常用風險處置手段

﹡人行表示有效控制宏觀槓桿率，積極化解影子銀行風險；人行逆回購九連停

，今無淨投放或淨回籠

﹡今年首季２９省市水泥價格上漲，四川、湖北漲幅居前

﹡上海計劃創辦至少２家國家醫學中心，增醫療業競爭力

﹡浦東新區推人才新政，外國人創辦科企享中國公民待遇

﹡應勇稱上海土地問題不可能以增量解決

﹡中國國際商會表示堅決支持中國政府將採取的對等措施

﹡中國擬對美５００億美元商品加徵關稅，包括大豆飛機；中國加徵關稅勢將

影響美國液化丙烷和芳香族化合物

﹡崔天凱稱商務部將很快宣布具體反制措施

﹡新華時評指以損人出發，必將以害己收場

﹡保險保障基金向安邦增資６０８億，將啟戰略股東遴選

﹡外交部表示美國措施首先傷及自身，應通過協商解決分歧

﹡財政部朱光耀稱中方不希望貿易戰，結果只能是雙輸；朱光耀回應會否拋售

美國債：中國是負責任投資者；朱光耀回應「反制美國大豆」：尊重中國農

民的要求

﹡商務部表示中國近５００億清單被逼採取，做法克制；「中國製造２０２５

」是開放的，外企可參加

﹡深交所就高送轉公司信息披露指引公開徵求意見



《寶島快訊》﹡因應兒童節、民族掃墓節假期，台股休市至９日復市



《其他消息》﹡立法會條例草案委員會將於星期日加開會議

﹡陳淑莊去信促港鐵交代高鐵出軌事故，並要求立會調查

﹡機電署關注高鐵試行列車出軌，促港鐵就事故提交報告

﹡曾與珍惜群組成員糾纏，梁國雄今到警署接受預約拘捕

﹡本港３月住宅買賣合約按年跌２７％，合約總值跌２３％

﹡深股通額度全日用６﹒６６億，港股通今暫停；滬股通額度全日用８﹒１６

億元，港股通今暫停

﹡工程師建議應盡快修補港珠澳大橋人工島防波堤，免影響其他結構

﹡美聯料４月物業註冊金額重上６００億以上水平

﹡港珠澳大橋管理局表示有關人工島防波堤被沖散的報道不實

﹡香港置業表示首季整體物業註冊量按季微跌３﹒３％

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