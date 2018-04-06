《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５０５．２２ 升 ２４０．９２點╱０．９９％
標普５００ ２６６２．８４ 升 １８．１５點╱０．６９％
納斯達克 ７０７６．５５ 升 ３４．４４點╱０．４９％
倫敦富時１００ ７１９９．５０ 升 １６５．４９點╱２．３５％
法蘭克福ＤＡＸ １２３０５．１９ 升 ３４７．２９點╱２．９０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２７６．６７ 升 １３４．８７點╱２．６２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．０８，歐元兌美元１．２２４９
06/04/2018 08:02
《日出而作》美國擬對中國千億美元商品徵關稅，道指三連升美匯漲
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５０５．２２ 升 ２４０．９２點╱０．９９％
標普５００ ２６６２．８４ 升 １８．１５點╱０．６９％
納斯達克 ７０７６．５５ 升 ３４．４４點╱０．４９％
倫敦富時１００ ７１９９．５０ 升 １６５．４９點╱２．３５％
法蘭克福ＤＡＸ １２３０５．１９ 升 ３４７．２９點╱２．９０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２７６．６７ 升 １３４．８７點╱２．６２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．０８，歐元兌美元１．２２４９
|國際動態06/04/2018
fb承認 再有洩漏用戶資料弊端
|生財有道04/04/2018
【股王投降了】騰訊隨市失守400元 沈振盈：下一站350元見
|生財有道04/04/2018
HV2滬深港通的深層分析 資金流入流出一目了然!
|專訪04/04/2018
朱李月華:香港經濟基本面良好，貿易戰不可收窄貿易差額
|生財有道04/04/2018
【地產帶旺】周邊行業 商機處處
|剖析天下04/04/2018
fb引發監管風暴襲科技股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰