《盤前攻略》特朗普再發難美股期指大跌，港股料將下試２９１２９

《經濟通通訊社６日專訊》中美兩國官員的言論，顯示雙方有機會以談判解決分歧，貿易戰

憂慮降溫，加上工業股和科技股普遍造好，道指隔晚（５日）再彈高２４０點或０﹒９９％，報

２４５０５點，盤中最多更曾漲逾三百點。納指上升３４點或０﹒４９％，報７０７６點；標指

則漲０﹒６９％或１８點，報２６６２點。惟美國總統特朗普突然再表示，考慮對另外１０００

億美元中國商品加徵關稅，道指期貨最新插３５０點，港股今日假後復市將受拖累。



＊道指造好ＡＤＲ急彈逾八百點＊



恆指上日夜期假期前收報２９８８３點，上升４７８點，高水３６４點。

道指現三連升，港股ＡＤＲ比例指數跟隨彈高８３２點或２﹒７４％，報３０３５１點。預

託證券造價普遍上升，騰訊上升３﹒８６％，折合港元報４１２﹒９４元。港交所上升３﹒３９

％，折合港元報２５７﹒４５元。匯控上升３﹒５１％，折合港元報７４﹒９４元。工行上升３

﹒４２％，折合港元報６﹒８１元。建行上升３﹒３２％，折合港元報８﹒０７元。

港股在清明節假期前走勢反覆，雖然高開６４點，升幅更一度擴至１４８點報３０３２９點

，但其後勢轉倒跌，並於午後擴大跌幅，中央公布對美國商品加徵關稅的詳情，加上重磅股騰訊

（００７００）尾市失守４００元大關。港股最終收跌６６１點或２﹒１９％，以全日最低位２

９５１８點收市。



＊特朗普再發難港股可能再向下＊



美國總統特朗普突然再發難，表示鑒於中國不公平的報復行為，已指示美國貿易官員考慮對

另外１０００億美元中國商品加徵關稅，因中國屢次通過不公平政策來獲取美國知識產權。在消

息公布後，美股期指大跌。

雖然港股夜期和ＡＤＲ同樣造好，ＡＤＲ更大幅上升逾八百點，可是特朗普最新的行動，令

中美貿易戰憂慮再次升溫，為港股假期後走勢蒙上陰霾，有機會進一步下試。港股重要技術指標

仍２月份低位２９１２９點，若在今日不幸失守，大市則可能進一步尋底。（ａｌ）

