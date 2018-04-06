《經濟通通訊社６日專訊》據外媒引述消息報道，阿里巴巴計劃投資東南亞召車公司龍頭
Ｇｒａｂ，目前雙方還處於投資商榷的早期階段，尚不清楚投資規模以及阿里給出的Ｇｒａｂ估
值。而在上一輪融資時，Ｇｒａｂ估值為６０億美元。
上月Ｕｂｅｒ將旗下東南亞業務出售予Ｇｒａｂ，並獲得Ｇｒａｂ約２７﹒５％股權。
（ｍｌ）
06/04/2018 09:05
消息指，阿里投資東南亞召車公司Ｇｒａｂ
《經濟通通訊社６日專訊》據外媒引述消息報道，阿里巴巴計劃投資東南亞召車公司龍頭
Ｇｒａｂ，目前雙方還處於投資商榷的早期階段，尚不清楚投資規模以及阿里給出的Ｇｒａｂ估
值。而在上一輪融資時，Ｇｒａｂ估值為６０億美元。
上月Ｕｂｅｒ將旗下東南亞業務出售予Ｇｒａｂ，並獲得Ｇｒａｂ約２７﹒５％股權。
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