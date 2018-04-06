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06/04/2018 13:42

【尋找避戰股】溫傑：內需股成資金避風港，內房股首選中小發展商

　　《經濟通通訊社記者謝紹銘６日報道》中國本周三（４日）公布展開反擊行動，計劃向美國
出口的大豆及飛機徵收關稅，而美國總統特朗普今隨即宣布擬額外對１０００億美元中國進口商
品加徵關稅，貿易戰況加劇，然而，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，兩國真正實行徵收關
稅機會不大，故美方亦不太可能將關稅清單擴至更多從中國進口的高端產品上，主要由於目前美
國科技企業在華擁有不少產能，例如蘋果及ＩＢＭ等，若美方對該類產品徵收關稅，預期對美國
本土的銷售有相當大的衝擊，故白宮亦要同時面對工業巨企對其施加的壓力，因此預料特朗普不
會輕舉妄動。
　　溫傑對《經濟通通訊社》表示，中方若然真的對美國進口大豆徵收關稅，勢必對中國通脹產
生不少上升壓力，雙方的多項舉措只是為談判中爭取更多籌碼。
　　至於板塊表現方面，貿易戰因素令不少出口股份屢遇沽壓，相反，國內消費股較不受貿易戰
影響而成為買盤追捧對象，溫傑亦指出，可繼續留意內需股表現，主要由於近年中央不少政策向
國內消費傾斜，較不受出口影響，因而成為資金避風港。

＊潤啤擴張中高端品牌，旭輝禹洲為內房首選＊

　　飲品消費股中，可考慮以近年積極進行中高端產品策略的股份作首選，蒙牛（０２３１９）
作為國內乳業龍頭，今年所推出的產品多以高端產品為主，相信可繼續提振其營業額上升，中線
有望突破３０元關。
　　溫傑亦同時看好潤啤（００２９１），受惠集團不斷擴大中高端產品業務，每件產品價格都
可有效提升，有利提振其毛利率表現，加上夏天刺激啤酒需求，預期下半年業績會相當理想，後
市有望繼續破頂。此外，俄羅斯世界盃舉行在即，應可進一步帶動國內運動風氣，安踏
（０２０２０）及李寧（０２３３１）等體育用品股可看高一線。
　　內房股方面，溫傑又指，中國去年整體房屋銷售增幅放緩，大部分一線內房如碧桂園
（０２００７）等累積不少升幅，加上碧桂園今年買地目標相當進取，變相容易成為今年其中一
個不明朗因素，故對股價表現持觀望態度。相反，部分中小型內房如旭輝（００８８４）及禹洲
地產（０１６２８）去年以至今年以來銷售增長相當突出，走勢亦較一線內房落後，故可作為內
房股首選。

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