ＡＤＲ急漲，港股高開２３１點報２９７５０，國指升７３點

《經濟通通訊社６日專訊》投資者對美中貿易衝突不斷升級的憂慮緩解，將關注點轉向企業

季績，道指收高２４０點或１％，報２４５０５點；標普５００指數收漲１８點或０﹒７％，至

２６６２點，兩者均連漲三個交易日；納指收升３４點或０﹒５％，至７０７６點。

恆指上日夜期假期前收報２９８８３點，上升４７８點，高水３６４點。

道指現三連升，港股ＡＤＲ比例指數跟隨彈高８３２點或２﹒７４％，報３０３５１點。

美國總統特朗普最新公布擬對千億美元中國商品加徵關稅，道指期貨最新插３６０點。

港股今早仍高開２３１點或０﹒７８％，報２９７５０；國指升７３點或０﹒６２％，報

１１９３１。

「手機設備孖寶」暫領漲恆指，舜宇光學（０２３８２）升２﹒８２％，報１４２元。瑞聲

（０２０１８）漲２﹒７５％，報１３８﹒３元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７２﹒８０元 上升０﹒５５％

港交所 （００３８８） ２５１﹒６０元 上升１﹒０４％

騰訊控股（００７００） ４０４﹒８０元 上升１﹒８１％

建設銀行（００９３９） ７﹒９０元 上升１﹒１５％

中國移動（００９４１） ７１﹒９０元 上升２﹒０６％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒２０元 上升０﹒９０％

工商銀行（０１３９８） ６﹒６２元 上升０﹒６１％

中國平安（０２３１８） ７９﹒７０元 上升０﹒９５％

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