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即市新聞

06/04/2018 09:22

ＡＤＲ急漲，港股高開２３１點報２９７５０，國指升７３點

　　《經濟通通訊社６日專訊》投資者對美中貿易衝突不斷升級的憂慮緩解，將關注點轉向企業
季績，道指收高２４０點或１％，報２４５０５點；標普５００指數收漲１８點或０﹒７％，至
２６６２點，兩者均連漲三個交易日；納指收升３４點或０﹒５％，至７０７６點。
　　恆指上日夜期假期前收報２９８８３點，上升４７８點，高水３６４點。
　　道指現三連升，港股ＡＤＲ比例指數跟隨彈高８３２點或２﹒７４％，報３０３５１點。
　　美國總統特朗普最新公布擬對千億美元中國商品加徵關稅，道指期貨最新插３６０點。
　　港股今早仍高開２３１點或０﹒７８％，報２９７５０；國指升７３點或０﹒６２％，報
１１９３１。
　　「手機設備孖寶」暫領漲恆指，舜宇光學（０２３８２）升２﹒８２％，報１４２元。瑞聲
（０２０１８）漲２﹒７５％，報１３８﹒３元。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７２﹒８０元　　　上升０﹒５５％
　　港交所　（００３８８）　　２５１﹒６０元　　　上升１﹒０４％
　　騰訊控股（００７００）　　４０４﹒８０元　　　上升１﹒８１％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒９０元　　　上升１﹒１５％
　　中國移動（００９４１）　　　７１﹒９０元　　　上升２﹒０６％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６７﹒２０元　　　上升０﹒９０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　６﹒６２元　　　上升０﹒６１％
　　中國平安（０２３１８）　　　７９﹒７０元　　　上升０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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