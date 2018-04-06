《盤後部署》貿易戰發展仍待明朗化，港股續三萬點附近波動

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普再發難，為回應中國的貿易政策報復，已指示美

國貿易官員考慮對另外１０００億美元中國商品加徵關稅。受消息影響，今早美股期貨大跌，道

指期貨一度挫逾４００點或１﹒７％，只是仍然無阻港股高開２３１點，之後由於重磅股騰訊

（００７００）支撐，港股最多亦漲４６１點，可惜未能重上三萬點關口。午後港股升幅卻一度

大幅收窄至８９點，報２９６０８點，幸得瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）、地產股

等接力造好，港股沒有倒跌，尾市升幅擴大，最終收市升３２６點或１﹒１％，報２９８４４點

。主板成交９８６﹒３８億元，按日跌９﹒５％；國指升１１０點或０﹒９３％，報

１１９６７點。



＊貿易戰加劇甚囂塵上，消息陸續有來震動股市＊



中美貿易戰加劇甚囂塵上，特朗普最新高調的宣布對額外１０００億美元中國商品加收關稅

，後市中國必取措施報復。中國商務部已表示，中方必定採取新的綜合應對措施。可以預計，後

市關於貿易戰的消息一定陸續有來，市場對新聞的反應會繼續敏感，港股單日的走勢仍然是大上

大落。

下周美國將公布通帳數據，市場會繼續留意數據與美國加息步伐的影響。而港股牛熊證街貨

量分布上，３０３３８點至３０４９９點恆指熊證有相當於８５０張對沖期指，而２９４００點

至２９５０８點恆指牛證有約７５０張對沖期指，兩個區域集結的牛熊證數目相差不大，大市更

容易舞高弄低。



＊期指呈低水好友反擊力不足，騰訊料再穿四百＊



股份方面，重磅股騰訊雖然似乎不受貿易戰影響，不過技術上其走勢已呈雙頂形態，因此後

市大機會跌穿４００元方穩定下來。港股亦會受累而繼續偏軟，初步先以今年低位２９１２９點

作支持。

近兩星期，港股即使出現單日轉向，或者當日維持升幅，尾市期指都是呈低水的局面，反映

好友不敢大力睇好，故港股短期內仍然受制於３００００點位置，短線仍會於該水平上落。

（ｆｆ）

