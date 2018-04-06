【貿易開戰】特朗普擬對千億美元中國商品加徵關稅，道期插四百點

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普突然再發難，表示鑒於中國不公平的報復行為，

已指示美國貿易官員考慮對另外１０００億美元中國商品加徵關稅，因中國屢次通過不公平政策

來獲取美國知識產權。

消息公布後，美股期貨大跌，道指期貨現挫４０９點或１﹒７％，標指期貨及納指期貨分別

跌１﹒３％及１﹒５％。（ｍｎ）（ｚｚ）

