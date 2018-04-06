《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普突然再發難，表示鑒於中國不公平的報復行為，
已指示美國貿易官員考慮對另外１０００億美元中國商品加徵關稅，因中國屢次通過不公平政策
來獲取美國知識產權。
消息公布後，美股期貨大跌，道指期貨現挫４０９點或１﹒７％，標指期貨及納指期貨分別
跌１﹒３％及１﹒５％。（ｍｎ）（ｚｚ）
06/04/2018 08:05
【貿易開戰】特朗普擬對千億美元中國商品加徵關稅，道期插四百點
《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普突然再發難，表示鑒於中國不公平的報復行為，
已指示美國貿易官員考慮對另外１０００億美元中國商品加徵關稅，因中國屢次通過不公平政策
來獲取美國知識產權。
消息公布後，美股期貨大跌，道指期貨現挫４０９點或１﹒７％，標指期貨及納指期貨分別
跌１﹒３％及１﹒５％。（ｍｎ）（ｚｚ）
|國際動態06/04/2018
fb承認 再有洩漏用戶資料弊端
|生財有道04/04/2018
【股王投降了】騰訊隨市失守400元 沈振盈：下一站350元見
|生財有道04/04/2018
HV2滬深港通的深層分析 資金流入流出一目了然!
|專訪04/04/2018
朱李月華:香港經濟基本面良好，貿易戰不可收窄貿易差額
|生財有道04/04/2018
【地產帶旺】周邊行業 商機處處
|剖析天下04/04/2018
fb引發監管風暴襲科技股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰